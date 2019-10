Rosy Abate, rivolta fan contro Taodue: nuovo finale/ Pietro Valsecchi “Lo rimontiamo”

Mail bombing contro Taodue per “salvare” Rosy Abate. I fan della serie tv stanno bombardando di mail le caselle di posta elettronica della casa di produzione chiedendo di non far morire il personaggio interpretato da Giulia Michelini. Lo rivela il produttore della seconda stagione della fiction campione di ascolti su Canale 5. «Stiamo rilavorando al montaggio dell’ultima puntata di Rosy Abate, ma per favore ora non inondatemi più di messaggi», dichiara Pietro Valsecchi all’AdnKronos. Inoltre, spiega che tutto è cominciato da quando si è sparsa la voce che l’ultima puntata, quella che sarà trasmessa venerdì 11 ottobre su Canale 5, potrebbe vedere la morte di Rosy Abate. «I fan si sono scatenati sul web e con le email», aggiunge Valsecchi. Questa vicenda conferma comunque l’attenzione e in un certo senso anche l’affetto dei fan, aspetti dimostrati anche dai numeri che fa registrare la serie Rosy Abate.

ROSY ABATE, RIVOLTA FAN CONTRO TAODUE: NUOVO FINALE

«Siamo tutti molto colpiti e riconoscenti per questa dimostrazione di affetto verso un personaggio entrato nell’immaginario collettivo». Ne parla Pietro Valsecchi, produttore della serie, all’AdnKronos. Anche lui fa riferimento ai dati di ascolto Auditel e cita l’esempio di venerdì. L’ultima puntata trasmessa ha registrato un grande risultato: è stato superato in numero di spettatori il varietà storico di Raiuno. Ma Valsecchi cita anche i record di visualizzazioni delle puntate su Mediaset Play (quasi tre milioni), senza dimenticare il grande riscontro sui social. Questo però lo ha spinto a prendere una decisione. «Di fronte a tanto affetto ho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio della puntata spero nel modo migliore per tutti». E quindi in vista dell’ultima puntata Valsecchi conclude: «Per sapere come finirà quindi appuntamento a venerdì e guardatela fino all’ultimo secondo per non perdervi le sorprese che riserverà».

