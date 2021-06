Rosy Bindi/ “Il potere è ancora maschile, le donne dovrebbero…”

Tra le protagoniste di questa puntata de Le Ragazze c’è Rosy Bindi, pronta a raccontarsi con sincerità e a svelare il suo lato più autentico, tra racconti commoventi e aneddoti interessanti relativi alla sua carriera nel mondo della politica e alle sue battaglie. Ricordiamo che Rosy Bindi ha ricoperto l’incarico di ministro della sanità dal 1996 al 2000 e pochi anni più tardi il ruolo di ministro per le politiche per la famiglia. La classe 1951 toscana è stata inoltre vicepresidente della Camera dei deputati e presidente del Partito Democratico dal 2009 al 2013 e della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018. Tra i temi più cari a Rosy Bindi quello legato alla leadership femminile. In una recente intervista concessa a La Stampa ha attaccato duramente il PD, bacchettando il partito per alcune scelte discutibili: “Dentro il PD ce ne sono molte brave, capaci ma prive di una soggettività politica autonoma, troppo spesso gregarie dei capicorrente uomini”.

LE RAGAZZE/ Anticipazioni 24 giugno: Anna Fendi e e il sodalizio con Karl Lagerfeld

Rosy Bindi, ospite de Le Ragazze: “il potere è ancora in mano agli uomini”

In un’altra ospitata, questa volta a Le Parole della Settimana di Massimo Gramellini, Rosy Bindi aveva rincarato la dose con una disamina amara sull’attuale società. Ma soprattutto puntando il dito, ancora una volta, contro la politica, in particolar modo contro il PD: “Credo che le cose non cambieranno se le donne non inizieranno a competere per la leadership: il potere è ancora maschile. Finché le donne saranno gregarie dei capi corrente e non si decideranno ad essere in prima fila per rivendicare la loro leadership, non si supereranno questi problemi. Bisogna aprire la competizione”.

Giucas Casella e l'amore con la compagna Valeria Perilli/ Proposta di matrimonio e...

E’ chiaro quindi quale sia il pensiero di Rosy Bindi su questo tema e nella puntata di questa sera, molto probabilmente, tornerà ancora una volta sull’argomento, ribadendo con forza tutti i suoi principi ideologici.

LEGGI ANCHE:

DOC NELLE TUE MANI/ Anticipazioni episodi oggi 24 giugno: Andrea in coma... (Replica)

© RIPRODUZIONE RISERVATA