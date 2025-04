L’abbiamo conosciuta meglio qualche edizione fa al Grande Fratello Vip; la sua strada l’aveva però già tracciata sui social e al contempo, e soprattutto, nelle cucine più stimate d’Italia. Rosy Chin è una chef più che seguita ma è il suo passato a colpire particolarmente dal punto di vista emotivo; lo conferma il racconto di oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo dove ha raccontato del calvario dei disturbi alimentari. Oggi sta bene, è felice del suo modo di essere; una gioia conquistata però dopo tanta sofferenza e soprattutto dopo un tortuoso percorso sia psicologico che clinico.

“Mi raccontavo bugie, menzogne costanti: ‘Non ho mangiato così tanto’, oppure, ‘Ieri solo frutta e verdura’. Cerchi di nascondere questo senso di vergogna, mentivo per me stessa perchè non mi sentivo adeguata per la società attuale dove si cerca sempre di dimostrare qualcosa in più”. Queste le parole di Rosy Chin oggi a La Volta Buona a proposito del calvario dei disturbi alimentari; la chef ha menzionato anche parte delle cause scatenanti di quella malattia arrivando poi a spiegare il percorso necessario per riuscire a ritrovare la serenità e una consapevolezza positiva del proprio corpo.

Rosy Chin a La Volta Buona: “Per superare i disturbi alimentari è stato fondamentale un percorso psicologico…”

“Un po’ per il mio passato, un po’ per altre circostanze; usavo il cibo come effetto placebo. Sono tante le opzioni per ritrovare il proprio peso ideale, operarsi deve essere l’ultima sponda anche perchè sono tante le conseguenze”. Rosy Chin – che era arrivata a pesare 118 kg – ha poi spiegato: “Dopo la chirurgia bariatrica ho perso tantissima tonicità, avevo tanta pelle in più e mi dava fastidio anche camminare o fare movimenti particolari. Ho dovuto fare anche altri interventi, lifting in più zone del corpo”. Sempre a La Volta Buona, Rosy Chin ha spiegato nello specifico la tipologia di disturbi alimentari che ha dovuto combattere: “Sono passata dalla bulimina all’obesità; ho fatto un percorso psicologico che è stato fondamentale proprio per avere un clic, un approccio diverso”.