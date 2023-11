Rosy Chin amica dell’ex fidanzata di Letizia Petris “Mi ha fatto male leggere certe cose”/ “Non mi ha detto…”

Rosy Chin e l’amicizia con l’ex fidanzata di Letizia Petris

Letizia Petris, nella casa del Grande Fratello 2023, sta facendo discutere non solo per il rapporto con Paolo Massella, ma anche per la sua situazione sentimentale. Letizia, infatti, è entrata nella casa da fidanzata, ma durante la permanenza nel bunker di Cinecittà, ha deciso di mettere un punto alla relazione dando il via al flirt con Paolo. Tuttavia, nella scorsa puntata del reality, Letizia è stata chiamata da Alfonso Signorini a rispondere alle accuse dell’ex fidanzata. Quanto accaduto ha avuto ripercussioni anche sul rapporto tra Letizia e gli altri concorrenti.

In particolare, Rosy Chin che è molto amica dell’ex fidanzata di Letizia, ha ammesso di non fidarsi di quest’ultima aggiungendo di non essere a conoscenza di tanti dettagli del loro rapporto.

Le parole di Rosy Chin su Letizia Petris

“Lei ha un cuore immenso. Pazzesca, generosa, buona, troppo buona. Mi ha fatto male leggere che è stata dallo psicologo perché riceveva le botte. A me certe cose non le ha raccontate perché non voleva influire sul mio percorso. Meno male che ho fatto il passaggio di letto il giorno prima, perché se no dopo non avrei potuto più farlo” , le parole di Rosy Chin.

Paolo Massella, dopo aver ascoltato le parole di Rosy, ha esortato quest’ultima a non alzare un muro, ma a cercare un chiarimento per poter avere una pacifica convivenza.











