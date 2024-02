Rosy Chin attaccata da Antonio Zequila per l’imitazione di Simona Taglia/ “Sei una personalità sofferente”

Antonio Zequila attacca Rosy Chin del Grande Fratello 2024: sotto accusa per l’imitazione di Simona Tagli

Non si placa la bufera su Rosy Chin dopo l’imitazione riuscita molto male di Simona Tagli. Durante la scorsa puntata in prima serata del Grande Fratello 2024, Rosy Chin si è lasciata andare ad un’imitazione che non è per nulla piaciuta al popolo del web. Nonostante il conduttore Alfonso Signorini, l’opinionista Cesara Buonamici e gli altri concorrenti hanno riso, sui social non sono mancati attacchi e critiche da parte di coloro che hanno giudicato l’imitazione eccessivamente cattiva e cinica ai limiti del bullismo. E tale caricatura non è piaciuta neanche ad Antonio Zequila, ex fidanzato di Simona Tagli che sui social ha attaccato la chef.

Antonio Zequila ha tuonato contro Rosy Chin con un post su Instagram: “Cara Rosy Chin…..la tua lungaggine imitativa della tagli denota la tua personalità sofferente di chi imiti …o invidiosa di chi non contempli…sfociando nel ridicolo…..altrimenti daresti piu spazio alla tua personalità e alla tua arte culinaria….della serie il gioco è bello quando è breve.” E subito dopo l’attore ha anche replicato duramente ad una frase della chef rivolta proprio a lui con sulla celebre lite avvenuta a Domenica In contro Adriano Pappalardo.

Rosy Chin nel mirino di Antonio Zequila: “Hai riso per un momento per me doloroso”

Antonio Zequila è sbottato contro Rosy Chin, innanzitutto ha voluto difendere la sua ex fidanzata Simona Tagli ed in seguito si è detto molto rammaricato per le battute contro di lui avvenute in un brutto momento: “Per quanto riguarda il meme di Zequila che hai citato…(vanta 9 milioni di visualizzazioni…più dei tuoi involtini primavera.)… nonostante sia un estratto di un momento televisivo .(domenica in)… per me doloroso…dove ho difeso una madre …..in quel periodo malata…offesa da un uomo volgare e maleducato…..prima di giudicare un film bisogna vederlo…….e come diceva un mio caro amico.. l’uomo più sa e più si accorge di non sapere”.

Insomma, Antonio Zequila con un lungo post su Instagram ha attaccato Rosy Chin, concorrente del Grande Fratello 2024. Sui social in molti si sono schierati dalla sua parte considerando eccessivo e pesante l’attacco della chef a Simona Tagli. Altri, invece, ritengono che tale sfogo dell’attore sia finalizzato ad apparire in televisione, magari appunto per un confronto con la chef all’interno della Casa più spiata d’Italia.











