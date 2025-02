Rosy Chin, chi è e carriera: non solo chef ma anche star del web

Fare della propria passione il proprio lavoro è una soddisfazione immensa per Rosy Chin, celebre chef che il grande pubblico ha avuto l’occasione di conoscere più approfonditamente durante la scorsa edizione del Grande Fratello. Sui social ha trovato il terreno fertile per fare conoscere la propria arte culinaria, che la vede da diversi anni lavorare come cuoca ma anche come imprenditrice dall’indiscusso talento, e proprio in rete ha saputo creare una fanbase che la segue passo dopo passo e consolidata nel corso degli anni.

Nata a Milano nel 1985 da genitori di origini cinesi, proprio dal padre e dalla madre ha ereditato questa sua grande passione: la sua è infatti una famiglia di ristoratori, ma ha saputo trovare la sua personale strada professionale con grandi sacrifici. Ha studiato in un istituto alberghiero e sin da subito si è avvicinata allo stile fusion, avvicinando tradizioni orientali e occidentali e coniugandole nel settore culinario; ad oggi è famosa per la sua arte ed è proprietaria del ristorante di cucina fusion Yokohama a Milano.

Rosy Chin, dal Grande Fratello alle difficoltà della sua vita

Rosy Chin ha avuto grande successo non solo per la sua attività professionale ma anche in rete, dove è diventata una web star con profili social super seguiti ed apprezzati dai fan. Lo scorso anno ha colto al volo l’occasione più importante per farsi conoscere al grande pubblico: partecipare al Grande Fratello, arrivando sino alla finalissima e classificandosi al terzo posto.

Inoltre, in un’intervista a Verissimo dello scorso anno, la chef si era messa a nudo raccontando a cuore aperto di essere stata spesso vittima di bullismo e razzismo: “Mi sentivo impaurita nell’esternare le mie sensazioni, non potevo confidarmi con mia madre, neppure a scuola, dove venivo derisa, quindi mi chiudevo in me stessa”. Non solo, Rosy ha anche spesso dovuto affrontare disturbi alimentari: “L’obesità e la bulimia sono malattie che vanno curate, io sono ancora in cura perché tornano a bussare, soprattutto nei momenti di stress e ansia, ma la sto gestendo bene”.

