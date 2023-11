Rosy Chin chiude i rapporti con Letizia Petris al Grande Fratello per l’ex Nicole? / “Non mi fido di lei”

Rosy Chin, tensione con Letizia Petris al Grande Fratello: “Non mi fido di lei adesso”

Tra Rosy Chin e Letizia Petris si raffreddano i rapporti nella casa del Grande Fratello. La chef italo cinese infatti si sta allontanando dalla giovane fotografa dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Nicole, l’ex di Letizia che ha ha svelato alcune tristi verità sulla storia vissuta con la Petris. Rosy Chin nelle scorse ore ha deciso di rompere il silenzio riguardo all’amica Nicole, che oltre ad avere un passato con Letizia Petris è legata un rapporto di profonda stima e rispetto a Rosy Chin.

La chef Rosy Chin ha rotto il silenzio dopo aver ascoltato la versione di Nicole nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello. “Lei ha un cuore immenso. Pazzesca, generosa, buona, troppo buona. Mi ha fatto male leggere che è stata dallo psicologo perché riceveva le botte. A me certe cose non le ha raccontate perché non voleva influire sul mio percorso”. Quanto udito, inevitabilmente, cambierà il suo modo di rapportarsi a Letizia nella Casa. “Meno male che ho fatto il passaggio di letto il giorno prima, perché se no dopo non avrei potuto più farlo” ha confessato Rosy. Paolo Masella, legato sia a Rosy che a Letizia, ha provato a riavvicinarle invitandole ad un confronto al Grande Fratello. “Cercate un chiarimento, vedete di fare un confronto pacifico”. Per il momento però Rosy Chin ha preferito chiudere le porte. “In questo momento non riesco a fidarmi di lei”.

Rosy Chin allontana Letizia Petris: le sue parole nella Casa

Dopo aver ascoltato la versione dell’amica Nicole, Rosy Chin per adesso non ne vuole sapere di Letizia Petris. Ieri sera al Grande Fratello, il padrone di casa Alfonso Signorini ha infatti voluto dare spazio alla versione di Nicole, che ha raccontato delle percosse subite da parte della Petris. Una questione che ha lasciato incredula la stessa Rosy Chin. “Dopo quel primo schiaffo ricevuto a giugno e vari messaggi suoi, avevo deciso di perdonarla. Siamo tornate insieme per poi lasciarci di nuovo poco dopo”, ha svelato.Nella notte, dopo la puntata del Grande Fratello di ieri, Letizia ha parlato per la prima volta della questione, confrontandosi con gli altri coinquilini.

Il timore è legato al pensiero che la madre possa agire per vie legali: “Ragazzi è grossa questa, mia mamma fa partire una… cento per cento”, ha detto scandendo con il labiale la parola “denuncia” ma senza farla sentire. Nicole proprio di recente ha confidato nel corso di una intervista concessa a Tag24 di essere molto amica di Rosy Chin e proprio per questo i rapporti tra la chef e la fotografa si sono raggelati nella Casa.











