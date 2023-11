Rosy Chin choc sul padre: “Dicevi che per voi ero morta!”/ Signorini tuona: “C’è poco da ridere!”

Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini rimprovera il padre di Rosy Chin per le “troppe” risate

Rosy Chin è tra i personaggi più influenti del Grande Fratello 2023; il suo ruolo apre spesso scorci per discussioni importanti, soprattutto su tematiche appartenenti al contesto culturale. Le sue origini e il suo vissuto difficile dal punto di vista familiare sono emersi nel corso della 22a puntata grazie ad una sorpresa dei genitori e di suo fratello. Tante parole d’amore, d’affetto sincero e di consapevolezza – soprattutto da parte della madre – rispetto agli errori fatti in passato.

Angelica Baraldi, sorpresa del fidanzato al Grande Fratello 2023/ Bacio e dichiarazione in diretta: "Ti amo"

Qualcosa però ha lasciato interdetto Alfonso Signorini e ancor di più la stessa Rosy Chin; alla concorrente è parso strano udire così tanto amore da parte dei genitori e del fratello. Al contempo, c’è stato un momento in cui lo stesso conduttore non si è trattenuto nel dimostrare la sua contrarietà. Alla domanda rivolta a Corrado, padre di Rosy: “Come ha reagito quando sua figlia è scappata di casa”, l’uomo ha abbozzato una risposta poco convincente parlando della maggiore età della chef. Quest’ultima, senza remore, lo ha però incalzato: “Non è vero, mi avete detto che per voi ero morta!”. A quel punto, lo scetticismo è stato generato proprio da Corrado che, piuttosto che rimediare, si è lasciato andare ad una fragorosa risata. “Ma c’è ben poco da ridere secondo me”, ha tuonato Alfonso Signorini, senza però trovare un freno effettivo da parte del genitore di Rosy Chin.

Greta Rossetti nuova concorrente del Grande Fratello 2023/ “Non lo faccio per Mirko!”

Rosy Chin, gaffe della madre: “Papà è arrabbiato, non c’è”, ma era già entrato…

Anche dopo l’incontro con i genitori di Rosy Chin, Alfonso Signorini ha ribadito il suo scetticismo asserendo anche di aver ben compreso le medesime perplessità da parte della concorrente, soprattutto in relazione alle risate fuori luogo di suo padre Corrado. “Si capiva il suo imbarazzo ma anche la tua fermezza nel ribadire quanto sia stato capace di essere cattivo nei tuoi confronti…”. Questo aneddoto è stato tra l’altro anticipato da una piccola gaffe della madre della chef, proprio a proposito del padre.

GRANDE FRATELLO 2023, 22A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Beatrice, Alex, Anita, Paolo e Fiordaliso nominati

Prima che Corrado – il padre di Rosy Chin – si palesasse davanti alla figlia, la madre le ha infatti sussurrato: “Papà non c’è perchè è arrabbiato…”. La donna ha poi continuato: “Dai, non è vero, dopo vediamo”, probabilmente l’intento era quello di fare uno scherzo alla figlia in riferimento all’umore del padre. Peccato che però il genitore avesse già varcato la soglia e si trovasse proprio alle loro spalle mentre la madre della chef tentava di architettare questa piccola burla per la concorrente, inventando dunque il malumore di papà Corrado che invece si è mostrato piuttosto gioioso nel rivedere la figlia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA