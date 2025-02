La puntata odierna de La Volta Buona è stata ampiamente dedicata al tema culinario ma con un senso non prettamente legato alla varietà di piatti che potremmo trovare nelle nostre cucine. Il focus è stato la perdita di peso e in particolare le diverse diete del momento che spesso dividono l’opinione degli esperti rispetto alla loro efficacia e alle possibili ripercussioni sulla salute a lungo termine. Per l’occasione, ospite anche Rosy Chin: vecchia conoscenza del Grande Fratello, chef all’avanguardia e reduce da un percorso scandito da una poderosa perdita di peso.

In collegamento con La Volta Buona, Rosy Chin ha raccontato il suo personale percorso culinario e soprattutto il suo punto di vista su ciò che riguarda la perdita di peso e le eventuali diete da poter seguire per raggiungere tale obiettivo. Già in passato ha raccontato la sua personale storia, il rapporto con il cibo e i disturbi alimentari che avevano appunto comportato un particolare aumento del peso. Poi la svolta, la decisione di prendersi cura del suo corpo ma non prima di un lavoro psicologico come raccontato oggi nel salotto di Caterina Balivo,

Rosy Chin a La Volta Buona: “La cucina è sempre stata amore e odio…”

“La cucina è sempre stata amore e odio per me… il cibo, da mio miglior nemico, è diventato il mio migliore amico; ho provato diversi generi di dieta, di tutto e di più. Poi ho capito che l’esigenza era un sostegno psicologico che all’età di 35 anni mi ha portato a fare un intervento importante”. Queste le parole di Rosy Chin a La Volta Buona dopo aver sottolineato quanto avrebbe sognato compiere il grande passo del matrimonio con la forma fisica di oggi”. Un percorso non semplice quello di Rosy Chin verso la perdita di peso ma che ora la rende fiera e soddisfatta non solo dal punto di vista esteriore ma soprattutto psicologico e quindi interiore. “Questo stile di vita frenetico dove passavo da una dieta all’altra… Nella mia vita ho capito che tutto ciò che perdi rapidamente poi lo recuperi con gli interessi”.