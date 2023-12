Rosy Chin crolla al Grande Fratello 2023: “Mi manca tutto”/ “Non so come ho fatto a resistere fino ad ora”

Grande Fratello 2023, Rosy Chin in crisi: “Mi manca tutto“

Anche i concorrenti del Grande Fratello 2023 hanno ricevuto, nelle ultime ore, messaggi, sorprese e auguri di buon Natale da parte dei propri cari. La lontananza dalla propria famiglia e dalla propria quotidianità, in particolare, ha gettato Rosy Chin nello sconforto. La gieffina, come mostra un video condiviso sul sito del reality, è scoppiata in lacrime nella Casa ed è stata prontamente consolata da Monia La Ferrera. “Lo stiamo facendo per loro, erano felici e sereni“, cerca di rassicurarla, ricordando che questo è un percorso che inorgoglisce e non poco la sua famiglia.

“Non fare così, mi fai piangere il cuore“, afferma Monia, che poi abbraccia la coinquilina sempre più inconsolabile. A pesare sulla chef è soprattutto l’assenza dei propri cari, che non vede da ormai troppo tempo e la cui mancanza si fa sentire soprattutto in questo periodo segnato dalle feste natalizie: “Da tre mesi e mezzo che non scoppio, mi manca tutto, mi manca la mia famiglia, i miei amici, la mia aria. Non so neanche come ho fatto a resistere fino ad ora“.

Rosy Chin, sfogo con Monia La Ferrera: “Mi mancano tutti e mi sento un’ingrata“

Di fronte a una Rosy Chin inconsolabile e sempre più in lacrime, Monia La Ferrera cerca di rincuorarla ricordandole il bene che i suoi cari nutrono per lei: “Hai visto quante persone ti vogliono bene?“. La concorrente del Grande Fratello 2023, tuttavia, si sfoga nuovamente: “Non so se me lo merito di stare qua. Mi sento un’ingrata. Mi mancano tutti e mi sento un’ingrata“.

Monia però le ricorda i messaggi e le sorprese ricevute da amici e familiari, e sottolinea nuovamente come i suoi affetti più cari non possano non essere orgogliosi di lei: “Sono tutti fieri di te, non c’era neanche una faccia triste, anzi“. Alla fine, l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese riesce a strapparle un sorriso, rincuorandola dopo un momento di grande sconforto.

