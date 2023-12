Rosy Chin, esplode lo scandalo lasagna al Grande Fratello 2023/ La sua ricetta viene attaccata

Rosy Chin finisce sotto attacco al Grande Fratello 2023: la sua lasagna nel mirino

Al Grande Fratello 2023 esplode il caso Rosy Chin. O meglio, le ricette della chef cinese finiscono nel mirino dei social. In particolar modo a finire sotto attacco è l’idea di lasagna della Chin. Fin dalle battute iniziali del Grande Fratello 2023 Rosy ha ricoperto i panni di cuoca del reality. Un po’ perché è questo il suo mestiere nel quotidiano e un po’ per ritagliarsi uno spazio vitale nella Casa, la gieffina ha accettato volentieri di cucinare per tutti i concorrenti. Nelle ultime ore, Rosy Chin è finita nella polemica a causa della preparazione della lasagna, alla quale avrebbe aggiunto un tocco di personalizzazione con un ingrediente sconosciuto alla ricetta tipica.

Rosy Chin ha voluto preparare la lasagna a modo suo, ‘ammazzando’ anche il ragù. La ciliegina sulla torta? L’aggiunta del formaggio pecorino, che la ricetta originale non prevede. E qui si è scatenata una raffica di commenti negativi contro Rosy, con diversi appassionati e seguaci del Grande Fratello 2023 che si sono così scagliati contro la chef cinese: “Quando mai si grattugia del pecorino e chissà cosa altro nel sugo e si lascia cuocere… Questa non è tradizione italiana né tantomeno cinese”, uno dei commenti apparsi sui social “Dai, spostatela dai fornelli per carità”, o ancora “Io da bolognese mi sto sentendo male” le critiche rivolte a Rosy Chin.

Rosy Chin e le tensioni al Grande Fratello 2023: la burrascosa lite

Nei giorni scorsi Rosy Chin era finita nel mirino del pubblico al Grande Fratello 2023 per una lite con il modello Federico Massaro. Un siparietto che ha indispettito una larga fetta dei fan del reality, rimasti attoniti dalla sfuriata di Rosy con il compagno di gioco. La Chin si è infatti imbestialita contro Federico, dopo che il giovane si è lamentato di essere stato bagnato con degli schizzi dalla chef.

Dopo lo sfogo di Massaro, Rosy Chin si è così scagliata contro il compagno di gioco: “Io sono venuta qui a dirti che c’era la mia trousse e che volevo lavarmi lì perché ero più comoda. Avevo gli occhi mezzi chiusi, come potevo vedere se ti avevo bagnato? E a me punto non lo dici! Ed è educazione anche non essere prepotenti e presuntuosi. Io non potevo vedere se ti bagnavo. Stammi lontano, punto. Pensa te se devo essere presa in giro da un ragazzino. Punto a me non lo devi mai dire. Punto, maleducato. Questo qui, è venuto il Re a dominare me“. Un episodio che fortunatamente è poi stato chiarito dai due, ma che non ha risparmiato una valanga di critiche a Rosy Chin.

