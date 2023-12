Rosy Chin in crisi al Grande Fratello: “Ho bisogno di vedere mio marito”/ “Mi manca, è la mia spalla”

Rosy Chin in crisi al Grande Fratello per il marito Paolo La Quosta: “Mi manca”

Momento di crisi per Rosy Chin nella Casa del Grande Fratello 2023. Con il Natale alle porte, i concorrenti accusano ancor di più la mancanza dei propri cari, ed è proprio ciò che sta accadendo alla chef nella Casa. Durante una chiacchierata con Beatrice Luzzi, Rosy ha infatti rivelato di sentire fortemente la mancanza di suo marito Paolo La Quosta.

“È forte la mancanza di mio marito. – ha esordito Rosy – Sai cosa vuol dire non avere quella spalla che invece hai sempre fuori e cercarla in tutti i miei compagni ma non trovarla? Io voglio bene a tutti però ogni volta si rinnova la grandezza di mio marito.” ha spiegato. La chef ha perciò aggiunto: “Ho bisogno di vederlo, è mio marito, è l’uomo con il quale io condivido ogni giorno della mia vita, con complicità, cono scherzi, con risate, con litigate… Poi io e lui quando litighiamo dura cinque minuti, perché poi lui inizia a ridere e non riesco a litigarci più”.

Paolo La Quosta e le parole d’amore per la moglie Rosy Chin

Il rapporto tra Rosy Chin e Paolo La Quosta è quello di una coppia solida e fortemente innamorata. D’altronde anche lui, che nella vita come Rosy fa lo chef, ha manifestato nei suoi confronti la stessa mancanza con un post pubblicato sul suo profilo Instagram con tanto di scatti insieme alla moglie. “Manchi come l’aria amore mio, ti vedo triste e non fa parte di te. Vorrei poterti parlare e consigliarti, aiutarti come facciamo solitamente, ma purtroppo sei li, da sola, dovrai lottare e confrontarti, più forte che mai.” ha scritto l’uomo. Così ha concluso: “Sto tifando fortissimo per te! Poi ricorda; é solo un gioco ed una esperienza, nessuno sa cosa si prova li dentro, quindi non c’è bene e non c’è male, vivitela amore. W LA VITA! Come dici sempre tu!”

