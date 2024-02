Rosy Chin, la sorpresa dei figli Samuel e Thomas: “Il mio tesoro più grande”/ “Con voi ho già vinto”

Sorpresa per Rosy Chin al Grande Fratello. Per lei ci sono i suoi due figli maschi, Thomas e Samuel. “Stiamo bene fuori, io a scuola vado bene. Samuel non è potuto venire. Stiamo tutti bene mamma, stai tranquilla, rimani qui e vinci per noi. So che hai già vinto per noi” le dice il bimbo più grande. Pochi istanti dopo, però, arriva anche Samuel, con un peluche in mano: “A casa tutto bene, non potevo avere una mamma migliore di te. Ti amo” dice il piccolo.

Beatrice Luzzi: "Massimiliano Varrese aggressivo e squilibrato"/ Lui replica: "Sei falsa"

La concorrente del Grande Fratello li abbraccia: “Amori miei, mi mancate. Vi penso tutti i giorni. Ce la fate senza la mamma?” chiede. Rosy interroga poi il bimbo più piccolo: “Come va la scuola? Come va a calcio? Stai facendo arrabbiare il papà?”. E poi a Thomas, il più grande, chiede anche come vada in amore e lui risponde con un simpatico “no”. Alfonso Signorini, intanto, interviene e ai bambini chiede se stiano bene senza la mamma a casa: il più grande dice di sì mentre il piccolino pensa di no.

GRANDE FRATELLO 2023, 34A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Beatrice "Massimiliano è violento"

Rosy Chin: “Al Grande Fratello per realizzare i loro sogni”

Per Rosy Chin non è facile stare senza i suoi figli. “È la cosa più difficile la loro lontananza. L’odore dei bambini è il mio tesoro più grande, sono la mia vita. Io sono qui anche per realizzare i loro sogni. Ma come posso rinunciare i sogni dei miei bambini se io rinuncio ai miei?” racconta emozionata. Thomas le chiede di stare attiva e non triste sul divano. Lei risponde: “Io ho già vinto perché ho voi. La mamma è fragile, il sacrificio e la forza mi portano avanti”. Alfonso Signorini, sciolto da questo dolce momento, lascia alla concorrente e ai bambini alcuni minuti per abbracciarsi ancora.











© RIPRODUZIONE RISERVATA