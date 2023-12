Rosy Chin litiga con Federico Massaro e l’accusa di razzismo/ Lei: “Mi ha detto vai al tuo Paese”

Rosy Chin, violenta lite con Federico Massaro: volano accuse di razzismo

Nelle scorse ore al Grande Fratello 2023 c’è stata una violenta lite tra Rosy Chin e Federico Massaro ed alla fine la chef di origine cinese ha accusato il modello di razzismo. Tuttavia, la verità sempre essere totalmente diversa. Molti siti in questi minuti hanno dato risalto alla lite tra cui Novella 2000 che ha riportato nei dettagli cos’è successo. Tutto è iniziato nel momento in cui Rosy ha chiesto di potersi lavare la faccia nel lavandino già occupato da Federico. Il ragazzo ha acconsentito raccomandandole di non bagnarlo.

Peccato però che Rosy Chin non sia stata attenta e lo abbia schizzato. A questo punto è scoppiata la lite tra Rosy e Federico con quest’ultimo che è diventato una furia urlando contro fino a dirle: “Vai a quel paese”. E qui è nato l’equivoco perché la chef ha capito male e riportato agli altri inquilini che ad un certo punto Federico le avrebbe urlato: “Tornatene al tuo paese, vattene al tuo paese, vai a quel paese…”. E tale dichiarazione ha lasciato tutti sconvolti.

Federico Massaro accusato di razzismo da Rosy Chin: la verità è un’ altra

Rosy Chin ha accusato Federico Massaro di averle rivolto frasi razziste, nello specifico: “Tornate al tuo paese, vattene al tuo paese, vai a quel paese.” In realtà però il ragazzo ha detto altro. La prima a difenderlo è stata Anita Oliviero che ha rivelato come Federico ha detto ‘Vai a quel paese’ non in senso razzista. Poi a scagionare definitivamente il ragazzo c’è anche un video il cui si sente chiaramente il ragazzo usare quella frase non in senso razzista ma come un normale intercalare dovuto all’impeto del momento

Nonostante l’equivoco sia stato chiarito, Rosy Chin è rimasta ferma nelle sue posizioni e questo suo atteggiamento ha fatto storcere il naso a molti utenti del web. In poche parole la chef è stata accusare di rigirare e manipolare ad arte le parole di Federico Massaro per gettare discredito su di lui e farlo apparire come non è realmente. Certo è però che tra i due gli attriti ed i battibecchi continuano.













