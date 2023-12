Rosy Chin nasconde un telefonino al Grande Fratello?/ Al web non sfugge il gesto nella casa

Rosy Chin ha il telefonino nella casa del GF? I fan ne sono convinti

Rosy Chin, una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, è tornata al centro del chiacchiericcio social per una questione piuttosto spinosa. Come è ormai risaputo, all’interno della casa più spiata d’Italia è proibito avere il cellulare e contatti con l’esterno.

Tutto già noto, se non fosse che la ristoratrice e chef di origini cinesi sembrava fosse impegnata in una conversazione telefonica. Ai fan non è sfuggito, infatti, il momento in cui Rosy si sia isolata e sembrava stesse parlando con qualcuno al telefono: “Mi spiace, ah” si sente in lontananza dalle clip video che mostrano tutti seduti a tavola tranne lei. E’ davvero così? Questo significherebbe aver violato le regole del programma; squalifica in arrivo?

Matteo Diamante elogia Rosy: “Una delle poche persone ad aiutarmi”

Matteo Diamante, ex naufrago dell’Isola dei Famosi e concorrente del Grande Fratello, è stato ospite alcune settimane fa della puntata di GF Party condotto da Andrea Dianetti e da Annie Mazzola. In quell’occasione, l’ex di Nikita Pelizon ha parlato a lungo della sua amicizia con Rosy Chin.

Diamante ha speso per la chef parole al miele: “In un periodo della mia vita dove non stavo benissimo economicamente perché me ne sono successe di cotte e di crude, Rosy è stata una delle poche persone – compresi amici e famiglia – ad aiutarmi.” E ancora: “E visto che io gestivo il suo Instagram, dato che è stata una delle prime ristoratrici a investire su Instagram, lei alla sera spesso mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare con lei perché sapeva che avevo difficoltà”

