Rosy Chin: “Non ho attaccato Beatrice Luzzi, altrimenti…”/ La confessione choc, al Grande Fratello 2023!

Grande fratello 2023, Rosy Chin rilascia delle dichiarazioni inaspettate su Beatrice Luzzi

Mentre si fa sempre più vicina la messa in onda della nuova puntata di Grande fratello 2023, Rosy Chin menziona Beatrice Luzzi, in una confidenza choc. É ormai risaputo che, in quanto preferita dall’occhio pubblico, favorita ai televoti per il salvataggio, Beatrice Luzzi sia la candidata principale tra i concorrenti in corsa alla vittoria finale di Grande fratello 2023. E non a caso, intanto, Rosy Chin ammette di aver evitato un’azione continua ai danni dell’attrice, nelle dinamiche della Casa.

La confidenza inaspettata giunge nelle ore segnate dall’Avvento e le festività a cavallo tra il Santo Natale 2023 e l’Epifania 2024, passando per il Capodanno 2023, quando si attendono le puntate in cui i gieffini si confermano o no per il prolungamento del reality show fino alla prossima primavera 2024. E mentre aleggia nel web, sul conto dell’attrice, il gossip che vede Beatrice Luzzi prossima al ritiro dal relativo show, l’esperta di fusion, la cucina che unisce la cultura occidentale a quella orientale, ammette di utilizzare un’accurata strategia di gioco, al Grande Fratello 2023, che non passa inascoltata tra gli utenti telespettatori del reality show, attivi sui social.

La confidenza diventa virale e…

Tanto che online si fa virale, al momento, la confessione di Rosy Chin, dalle dichiarazioni inaspettate sussurrate tra le mura della Casa più spiata d’Italia: “Non ho continuato ad attaccare Beatrice, altrimenti…”.

Dichiarazioni che lasciano intendere all’occhio pubblico che la chef abbia evitato consapevolmente e volontariamente di emulare nel gioco la condotta assunta da altri coinquilini, come Massimiliano Varrese e Anita Olivieri, tacciati dai più tra gli utenti online di muovere un accanimento verso l’attrice dalla fulva chioma.

E, intanto, mentre le annesse reaction nel web vedono l’occhio pubblico dividersi tra chi appoggia con il consenso la strategia di Rosy Chin, e chi invece taccia la concorrente di essere una stratega, é in corso il nuovo televoto di Grande fratello che vede a rischio eliminazione Perla, Grecia e…











