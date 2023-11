Rosy Chin, sorpresa dei genitori al Grande Fratello 2023/ “Perdonaci per quello che ti abbiamo fatto”

Grande Fratello 2023, Rosy Chin riabbraccia la sua famiglia

La 22a puntata del Grande Fratello 2023 non si è smentita in ottica emozioni e colpi di scena, complice una tenera sorpresa per Rosy Chin. La chef ha spesso parlato del rapporto turbolento con i suoi genitori; dai vuoti affettivi alla fuga da casa a 18 anni per allontanarsi da una realtà familiare sempre più stringente. A gran sorpresa, per lei sono entrati nella Casa sia il padre che la madre, anticipati dal fratello con il quale pare che il rapporto fosse altrettanto poco idilliaco.

Prima che l’incontro familiare si concretizzasse, la chef ha chiacchierato con Alfonso Signorini delle difficoltà vissute in adolescenza. “Noi partiamo da una cultura molto forte, una generazione completamente diversa. Sento e patisco il peso di questa cultura molto forte e imponente… Anche il loro modo di essere cresciuti dai nonni si riflette molto. Con mio fratello sono stati diversi? Si, lui è stato un po’ più privilegiato perché veniva naturale”. Rosy Chin ha poi aggiunto: “Come va adesso? Sicuramente ho sentito il peso della responsabilità perché comunque i valori sia cinesi che italiani li ho. Tante volte ho sentito il peso del fallimento, sono molto devota ai miei principi. Ai miei figli insegno la libertà, se sbagliano possono imparare.

Rosy Chin, la madre ammette: “Non ti abbiamo dato affetto…”

Archiviato il discorso generale sulle ruggini e difficoltà del passato, Alfonso Signorini ha incalzato Rosy Chin proprio sul rapporto con il fratello. “E’ un tasto dolente, lui un po’ mi giudica come colpevole del fatto di essere stato spedito in Cina perché io ero scappato di casa. Loro non volevano che diventasse come me, con la mia apertura mentale…”. Il freeze interrompe la chef che si trova dunque faccia a faccia con suo fratello. “Tu mi hai insegnato che sbagliare è umano ma perdonare è divino, ti voglio un mondo di bene!”, queste le parole del giovane che sorprende la sorella con parole di estremo affetto.

Il fratello di Rosy Chin passa poi il testimone alla madre che, sulla stessa linea, si apre come forse mai aveva fatto nei confronti della figlia dichiarandosi in tutto il suo affetto. “Perdonaci per quello che ti abbiamo fatto da piccola che noi non ti abbiamo dato tutto questo affetto. Hai fatto tutto da sola, vai avanti così, ti voglio bene e sono orgogliosa di te. Noi stiamo tutti bene”. Dopo queste tenere parole arriva anche papà Corrado, proprio a ridosso dell’interrompersi del freeze. Si realizza così un abbraccio carico d’amore ma con Rosy Chin emozionata e al contempo interdetta, al punto da asserire: “Quanto vi hanno pagato per dire queste cose”. Al di là delle ironie della chef, è forse stata proprio l’esperienza al Grande Fratello 2023 ad aprire la mente dei suoi genitori sui possibili errori fatti in passato.











