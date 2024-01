Rosy Chin squalificata al Grande Fratello 2023?/ Web non perdona il gesto contro Beatrice Luzzi: “Terribile”

Rosy Chin finisce nel mirino del web a causa del comportamento nei confronti di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023

“La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì”. Così scriveva Alfonso Signorini in un post pubblicato pochi giorni fa, dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello 2023. L’attrice, come è ormai noto, ha abbandonato il programma dopo aver saputo della morte di suo padre; ha dunque raggiunto la sua famiglia e pianto il genitore. Nelle ore successive all’uscita di Beatrice e la triste notizia, molti gieffini hanno però mostrato indifferenza, in alcuni casi addirittura mancanza di rispetto.

Tra i nomi finiti nel mirino del web c’è quello di Rosy Chin. La gieffina non è mai stata una grande amica di Beatrice, ma questo non giustifica, secondo molti, la sua mancanza di empatia per il lutto, dimostrata chiaramente poche ore dopo l’uscita dell’attrice.

Rosy Chin, il web chiede la squalifica dal Grande Fratello

È stata proprio Rosy Chin a proporre a tavola, durante la stessa serata, di cantare ‘Tanti auguri’ alla mamma di Greta Rossetti. Di seguito quasi tutti hanno cantato a squarciagola, gesto che al web è apparso “terribile”. “Facciamo gli auguri a Marcella (la madre di Greta Rossetti, ndr), dai cantiamo Tanti auguri”, è stato l’invito di Rosy al quale hanno risposto tutti tranne Marco Maddaloni, l’unico a far notare che non era il caso di cantare in modo così forte e plateale quando una loro ex coinquilina aveva appena subito un tale lutto. E tantissimi sul web si sono detti d’accordo con Maddaloni. C’è chi ha infatti iniziato a chiedere a gran voce la squalifica dei più insensibili della Casa, tra cui anche la stessa Rosy Chin.

