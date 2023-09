Rosy Chin svela il suo “vero nome” al Grande Fratello 2023/ “Odiavo farmi chiamare così…”

Grande Fratello 2023, Rosy Chin e il retroscena sul nome: “Non mi piace!”

Sono bastati 9 giorni ai nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023 per farsi conoscere con la loro attitudine e sfumature caratteriali. Chiaramente, il giudizio non può che essere ancora acerbo ma qualcuno sembra già tra i papabili protagonisti di questa annata. Sotto la lente d’ingrandimento spicca Rosy Chin; la chef sta già facendo discutere, sia fuori che dentro la Casa più seguita d’Italia.

Tra racconti toccanti, dinamiche di convivenza e rapporti intrattenuti, Rosy Chin è forse tra le personalità più interessanti del Grande Fratello 2023. Come riporta Novella 2000, la chef nelle ultime ore ha aggiunto un ulteriore tassello alla sua storia personale rivelando un particolare che ai molti era ancora ignoto. Nello specifico, la food blogger ha svelato il suo nome per intero, ovvero Rosanna. “A me non piace; no, non mi piace”, ha asserito Rosy Chin, trovando però il disaccordo di Vittorio e Samira.

Grande Fratello 2023, Rosy Chin e l’aneddoto sul doppio-cognome: “L’ho fatto anche per marketing…”

Proseguendo nel suo racconto – come riporta Novella 2000 – Rosy Chin ha poi svelato di portare in realtà ben due nomi: “Mi chiamo Rosanna Liling”. A tal proposito, la food blogger ha rivelato di apprezzare particolarmente il secondo: “Liling significa simpatica, dinamica”. Archiviato il discorso sul nome, la giovane ha poi spiegato come anche il cognome abbia una particolarità. Nello specifico, Chin non sarebbe il suo unico cognome; quello vero – come spiega il portale – sarebbe Pan.

“Io odiavo farmi chiamare Chin, perché sai tutte le battutine sull’essere cinese e io da questo ne ho fatto un cognome. Ho resto quelle fragilità dei punti di forza, così auto-ironizzo da sola”. Ha spiegato così il doppio cognome Rosy Chin, che ha poi aggiunto: “Perché poi in Italia si dice ‘cin cin’ e magari ti verrà da dire ‘cin cin da Rosy Chin’; e l’ho un po’ sfruttato anche per marketing”.











