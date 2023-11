Rosy contro Letizia al Grande Fratello: “Ha cercato di zittire Nicole”/ “Non volevo parlare della storia”

Rosy Chin contro Letizia Petris al Grande Fratello. La chef di origini cinesi ha ammesso di essere molto amica di Nicole Conte, la ex fidanzata della coinquilina. È per questo motivo che in settimana ha commentato la querelle a distanza tra le due, lanciando pesanti accuse nei confronti della ventiquattrenne e definendola anche una finta Madre Teresa di Calcutta. “Se cerchi di parlare bene di una storia, come a volere tappare la bocca alla controparte, non ti pulisci la coscienza. Non puoi non aspettarti la delusione e il dolore che l’altra persona ha esposto in virtù del sentimento che ha provato. Ha ragione a esporre le sue posizioni”, ha ribadito in puntata.

La chef ha poi raccontato come è nato il rapporto con Nicole. “Ci siamo conosciute tempo fa per lavoro, perché vende dei prodotti alimentari. Era un esperimento di cooking video. Non mi ha mai parlato di Letizia, ma sapevo del loro rapporto e del fatto che fosse finito. Non ho mai voluto essere condizionata. È una persona generosa, empatica, dà tutta se stessa per gli altri, si dona. Abbiamo fatto l’anno scorso il Capodanno insieme in Thailandia”. Non sapeva nulla però dei problemi avuti con Letizia. “Se avessi saputo dei tafferugli che c’erano stati tra loro non mi sarei messa a dormire nel letto con Letizia. Il nostro rapporto è nato col migliore degli intenti da parte mia: sono stata una mamma, una sorella, un’amica. Ho compreso tutte le fragilità di questa persona e le ho donato tutta me stessa, facendomi anche assorbire completamente. Poi non sono più riuscita ad assecondare i suoi capricci. Io posso parlare del mio rapporto con Letizia, non del loro”.

Rosy contro Letizia al Grande Fratello: “Ha cercato di zittire Nicole”. Il botta e risposta

La replica di Letizia Petris a Rosy Chin non è tardata ad arrivare durante la puntata del Grande Fratello. “Io non ho mai voluto tappare la bocca a Nicole. È una cosa successa nel 2018. A me in casa era stato chiesto di raccontare la mia storia omosessuale. Io non avrei voluto farlo perché c’erano state delle cose che erano andate male. Le mie coinquiline però erano molto curiose e quindi l’ho raccontato. Io non ho motivo di denigrare al Grande Fratello questa storia, mi tengo il bello di quello che c’è stato e ne ho fatto buon uso per crescere. È giusto il fatto che lei abbia replicato”, ha precisato. Poi ha ammesso di avere commesso degli errori: “Io mi sono fatta odiare da lei, sono stata un po’ vigliacca. Non sono santa, non l’ho mai detto. Nessuno lo è. Ognuno di noi ha un passato più o meno turbolento, gli errori si fanno. Con lei ne ho fatti, mi sono comportata in maniera sbagliata e le chiedo scusa”.

È da capire se le due avranno modo di chiarire. Intanto, Letizia potrà farlo con Rosy nei prossimi giorni. “Quando è uscito il mio nome per il Grande Fratello, quello di Rosy non era ancora stato svelato. Dopo me lo disse una mia amica, spiegandomi che era molto vicina a Nicole. Io già lì mi sono preoccupata, pensavo che mi avrebbe odiata e che avremmo litigato proprio per la mia storia. Invece all’inizio si era creato un bel rapporto, abbiamo parlato più volte di Nicole. Non le ho raccontato i dettagli della nostra storia, ma le avevo detto che mi sarebbe piaciuto tornare a instaurare un rapporto civile.











