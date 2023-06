Rosy Greco e Margherita Agnelli, ex mogli Alain Elkann/ Lui in buoni rapporti con…

Rosy Greco e Margherita Agnelli, le due ex mogli di Alain Elkann

Rosy Greco e Margherita Agnelli sono le due ex mogli del giornalista, scrittore e conduttore televisivo Alain Elkann, che il 16 giugno alle 14.00 sarà ospite a “Oggi è un altro giorno” per presentare il suo ultimo libro “Adriana e le altre”. Nella vita burrascosa di Alain Elkann e della sua famiglia, sia Rosy Greco che Margherita Agnelli sono due figure molto importanti.

Carla Ovazza e Jean-Paul genitori Alain Elkann/ "I miei genitori si sono distinti..."

Margherita Agnelli, figlia dell’ex presidente della FIAT Gianni Agnelli, è stata la prima moglie di Alain, i due si erano sposati nel 1975 e poi dopo essere diventati genitori di John, Lapo e Ginevra, si sono separati nel 1981. Dopo vari flirt con donne bellissime, Alain Elkann si era innamorato di Rosy Greco e aveva deciso di sposarla nel 2002 ma anche il loro matrimonio non è andato a buon fine dato che nel 2009 i due si sono separati. Rosy Greco era ed è ancora oggi una donna bellissima e dal carattere forte e amorevole, proprio per questo in passato aveva avuto molti spasimanti noti nel mondo dello showbusiness, attualmente sul suo profilo Instagram, che conta più di duemila followers, si definisce “Libera e felice” e ama pubblicare foto insieme agli amori della sua vita: i suoi cani.

Ginevra, Lapo e John, figli Alain Elkann/ "Ho dovuto imparare a proteggermi..."

In che rapporti sono oggi Alain Elkann e le due ex mogli?

Nel tempo i rapporti tra Rosy Greco e Alain Elkann sembrano essere migliorati, amici forse è una parola grossa ma indubbiamente i due sono rimasti in buoni rapporti dato che poco tempo fa i giornalisti li hanno paparazzati insieme a degli amici in un ristorante di Piazza del Popolo mentre chiacchieravano.

Totalmente opposta invece è la situazione tra Alain Elkann e Margherita Agnelli, nonostante lei sia la madre dei suoi tre figli, i due non hanno mai avuto buoni rapporti ne tra di loro ne con i figli a causa del denaro che possedeva il padre di Margherita, grande imprenditore, e dell’eredità che aveva lasciato a lei e ai tre figli. Una vicenda molto articolata quella della famiglia Elkann e che indubbiamente Alain e l’ex moglie soffrono molto. Margherita Agnelli e Alain erano diventati genitori quando erano poco più che ventenni, erano molto giovani e questa probabilmente fu una delle ragioni che li portò alla separazione, altra causa furono anche litigi e caratteri “incompatibili”. Dopo la morte di suo padre Margherita aprì una vicenda legale contro i figli di Alain, vicenda che dura ancora oggi ma da cui Alain è quasi sempre rimasto fuori pur schierandosi dalla parte dei figli.

"Fiat non ha mai preso aiuti statali"/ Domani smentisce Elkann: tutti i finanziamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA