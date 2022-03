Rosy, Janet e Jane, figlie Clemente Russo e Laura Maddaloni/ “Sono tutto per noi”

Clemente Russo e Laura Maddaloni continuano la loro avventura all’Isola dei Famosi 2022 non senza sentire la fortissima mancanza delle loro figlie. Non manca puntata che la coppia non dedichi loro un saluto, anche commosso, ricordandole che “Siete tutta la nostra vita, vi amiamo”. Ma chi sono le figlie di Clemente e Laura? Sono tre: Rosy (nata il 9 agosto 2011) e le gemelline Janet e Jane (nate il 14 giugno 2013).

Tre bambine molto vivaci che hanno già fatto il loro esordio televisivo. Sono state spesso ospiti di Barbara D’Urso assieme ai loro genitori, una delle ultime volte anche in studio dove si sono divertite assieme alla conduttrice, improvvisando con le una coreografia in diretta.

Clemente Russo e Laura Maddaloni: tre figlie frutto di un grande amore

Ricordiamo che Clemente Russo ha conosciuto sua moglie Laura Maddaloni in Spagna nel il 2005, durante una gara. È nato poi un grande amore che, tre anni dopo, il 29 dicembre 2008, ha portati la coppia a convolare a nozze. I due hanno celebrato un matrimonio da favola nell’abbazia di San Gennaro a Cervinara. Qualche anno dopo le nozze, è nata la primogenita Rosy, che oggi ha 11 anni. Le gemelline hanno invece 9 anni. Di certo in queste settimane di lontananza la coppia attende notizie dalle tre bambine e chissà che Ilary Blasi non regali presto alla coppia la gioia di un videomessaggio da parte di Rosy, Jane e Janet.

