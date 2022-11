Rosy Marrone, chi è la moglie di Bruno Arena/ “Amava tanto la vita ma devo essere forte per lui”

Rosy Marrone, chi è la moglie di Bruno Arena: storia di un grande amore

Circa un mese fa le condizioni di salute di Bruno Arena si aggravavano fino a causarne poi la morte. Il dolore della morte del comico del celebre duo ‘I Fichi d’India’ è apparso chiaro attraverso gli occhi della moglie Rosy Marrone che è sempre stata al suo fianco. Lo è stata prima della malattia e soprattutto dal 2013, quando Bruno è stato colpito dall’aneurisma che lo ha costretto poi anche ad allontanarsi dal piccolo schermo.

Bruno Arena era legato a Rosy Marrone da trentacinque anni. Un amore che non ha mai conosciuto crisi, come lei stessa ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata poco dopo l’aneurisma: “Ero gelosissima all’inizio del nostro rapporto, temevo che qualcuno me lo portasse via” raccontò la donna che, successivamente, si impegnò personalmente anche nel raccontare la malattia.

Rosy Marrone e le parole dopo la morte di Bruno Arena

In un’intervista a Domenica In la moglie di Bruno Arena raccontò aspetti inediti di quei momenti drammatici: “Lui ama tanto la vita, ero sicura che avrebbe lottato. Gli mandavo un sms ogni sera, anche se poi ho scoperto solo dopo un mese che il suo cellulare era andato perso. Ma mai smettere di sperare. Io potevo vederlo solo un’ora al giorno. Stavo lì dalle 9 del mattino, anche se potevo vederlo solo alle 18. Fu un’infermiera a dirmi che si era svegliato. Non era scontato che succedesse. È stato bellissimo”.

“Devo essere forte per lui. – ha ammesso Rosy Marrone dopo la morte del marito a Verissimo – Quando è stato male le nostre vite sono cambiate, ma è sempre stato lui a darci la forza di andare avanti: è stato il nostro eroe“.











