Rosy Zamboni “Sono io quella con Luigi Favoloso”/ Elena Morali tradita oppure..

E alla fine ecco svelato il nome e il vero volto della misteriosa bionda che abbiamo visto entrare in casa di Lugi Favoloso ed Elena Morali, la stessa contro cui quest’ultima ha puntato il dito rea di aver spinto il suo amato compagno e quasi sposo a tradirla. Sarà vero oppure no? Lui continua a dire di non averla tradita ma adesso ha preso la parola anche Rosy Zamboni, la bionda che abbiamo visto nel video social postato proprio dalla Morali come prova del tradimento di Favoloso. Lei oggi parla, ammette di essere lei quella bionda e dice la sua su quanto è successo arricchendo così le pagine del gossip e del trash, tanto amato soprattutto dal pubblico di Canale5. Lei stessa ha preso la parola sui social in una serie di video in cui ammette: “Quella amica di cui Elena Morali parla sono io, non riesco più a stare zitta”.

Rosy Zamboni risponde ad Elena Morali e la questione della sveltina…

Il racconto di Rosy Zamboni poi continua: “Ora voglio parlare io, quello che ha visto sono otto minuti di una cosa mia con Luigi ma non è successo niente. E’ giusto che sappiate la verità”. Le sue parole e il suo racconto si concludono così ma al momento non è stato rivelato ancora niente e non si sono viste scene molto compromettenti tanto da sconvolgere tutti. Proprio nei giorni scorsi, infatti, ospite a Pomeriggio5, Elena Morali ha spiegato di aver visto il suo uomo tradirla con un’altra donna in pochi minuti e quando Barbara d’Urso ha avanzato l’ipotesi che non potesse essere possibile, lei ha poi rilanciato: “Ma una sveltina si fa anche presto…Una sveltina…Si fa anche presto a farla…Certo non con me…”.



