Rottamazione cartelle 2023/ Ultimo giorno per sanare i debiti: e proroga per alcuni (1 luglio 2023)

La rottamazione delle cartelle 2023 è una soluzione pensata, proposta e messa in atto dal Governo, per consentire ai debitori che dal 1° gennaio del 2000, al 30 giugno 2022, che non hanno potuto pagare tasse e crediti specifici, di estinguere i debiti senza applicazione di more e interessi.

I giorni però sono agli sgoccioli, anzi, l’ultimo giorno per poter effettuare il pagamento e rottamare le cartelle è proprio oggi, venerdì 30 giugno 2023. Ma come si può procedere per risparmiare un bel po’ di soldi?

Rottamazione cartelle 2023: come funziona e come rispettare la scadenza

L’unica eccezione vale per per coloro che hanno sede operativa e legale nelle zone coinvolte negli alluvioni presenti proprio nel Decreto Alluvione. A loro spetterà una proroga fino al 30 settembre 2023. Un’estensione di 3 mesi per poter mandare la domanda e usufruire della tregua fiscale dettata dall’Agenzia di Riscossione.

Le possibilità per poter spedire la domanda telematicamente e usufruire della rottamazione cartelle 2023, sono essenzialmente due:

Accedere via web al sito dell’Agenzia di Riscossione tramite un’autenticazione digitale (CNS, CIE o SPID). Sfruttare il servizio pubblico per tutti i cittadini, rinunciando all’autenticazione digitale.

In fase di domanda il contribuente italiano dovrà specificare se intende versare il pagamento in un’unica soluzione (entro e non oltre il 18 ottobre 2023), oppure suddividerlo a rate (massimo 18).

Dopo aver ricevuto la domanda, sarà l’Agenzia delle Entrate di Riscossione a darne responso entro e non oltre il 30 settembre 2023, decidendo se approvare o respingere la richiesta del contribuente.

Un’ultima curiosità per chi si stesse interessando alla rottamazione delle cartelle del 2023, la piattaforma web dopo il 30 giugno, verrà sospesa per un paio di giorni, e tornerà attiva il 3 luglio 2023.











