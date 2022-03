Rottamazione cartelle esattoriali 2022/ Riapertura e novità: come aderire e pagamento

Rottamazione cartelle esattoriali 2022: pagamento in più tranche?

È in corso la riapertura inerente alla rottamazione delle cartelle esattoriali per il 2022 e per gli anni precedenti. Anche per i contribuenti decaduti ci sarà la possibilità di poter aderire alla rottamazione–ter con l’approvazione del Dl Sostegni ter.

Vi è la possibilità di poter estinguere il debito relativo alle imposte non versate o altri crediti da corrispondere all’Agenzia delle Entrate, in più tranche. Una soluzione per consentire ai debitori di poter pagare ogni debito evitando di esborsare tutto in una sola soluzione.

Rottamazione cartelle esattoriali 2022: sì al saldo e stralcio

Con la riapertura della rottamazione delle cartelle esattoriali 2022 anche i contribuenti decaduti, è stato reintrodotto anche il saldo e stralcio, ovvero dare la possibilità di estinguere il proprio debito pur usufruendo di una cifra minore rispetto a quella originaria.

Ecco le condizioni per quanto riguarda l’agevolazione:

Per i termini scaduti nell’anno 2020, il contribuente potrà pagare entro il 30 aprile 2022 senza perdere l’agevolazione.

Il termine ultimo per pagare diventa 31 luglio 2022 per le rate il cui termine è scaduto nell’anno 2021.

Per le rate in scadenza nell’anno in corso (2022), il debitore dovrà versare tutto entro e non oltre il 30 novembre sempre dell’anno 2022.

Una bella novità per i contribuenti decaduti, che potranno ringraziare il Dl Sostegni ter varato dal Governo Draghi grazie al quale sono state estinte tutte le procedure esecutive che avrebbero coinvolto tutti gli inadempienti.

Rottamazione cartelle esattoriali 2022: cosa si sa sulle procedure esecutive

Come è stato già specificato, la riapertura delle rottamazione delle cartelle esattoriali 2022 ha introdotto delle novità anche per la procedure esecutive in corso. Sul Decreto si apprende quanto segue:

“Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per ef- fetto dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto“.

