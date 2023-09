Rottamazione cartelle esattoriali 2023/ Ecco i codici di pagamento per saldare le agevolazioni (3 settembre)

La sanatoria delle cartelle fiscali presuppone un pagamento delle stesse mediante dei codici da comunicare al sistema agenzia delle Entrate entro il 30 giugo 2023.

E’ contemplata l’ammissione totale o parziale a chi ha presentato domanda entro la data sovraindicata ma, chi è escluso dovrà pagare l’intera cifra delle cartelle entro la data specificata.

SCENARIO GOVERNO/ Le due mosse rimaste a Giorgetti per evitare la stagflazione

Rottamazione cartelle esattoriali 2023: chi viene ammesso e chi escluso

Gli sconti offerti dalla sanatoria delle cartelle fiscali dipende dalla comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) a chi ha presentato la domanda entro il 30 giugno. Chi intende usufruire dello sconto deve inserire nella trasmissione l’esito della richiesta, in modo da usufruire dell’ammissione totale, melaparziale o esclusione.

Per chi risiede o ha la sede legale o operativa nelle aree designate dal “Decreto Alluvione” (Legge n. 100/2023), l’ADER fornirà le informazioni sulle somme da pagare per completare la definizione agevolata entro il 31 dicembre 2023.

MANOVRA, NATALITÀ, PENSIONI/ L'Italia può ancora tornare alla crescita degli anni 80

I vantaggi della rottamazione saranno accordati solo a coloro che risulteranno beneficiari dell’ammissione alla sanatoria, mentre chi è escluso dovrà saldare l’intera cifra delle cartelle. Nella comunicazione dell’esito saranno comunicate le somme dovute all’erario, con annessa risposta dell’idoneità alla ricezione del beneficio fiscale. Bisognerà però rispettare le scadenze del pagamento. Saranno inoltre forniti i moduli di pagamento precompilati e le istruzioni per richiedere il domicilio dei pagamenti su un conto corrente.

Rottamazione cartelle esattoriali 2023: i codici di ammissione

La comunicazione delle somme dovute contiene specifici codici che indicano l’esito della richiesta. Questi codici includono:

OCCUPAZIONE/ Confagricoltura: chi ha perso il reddito di cittadinanza venga nei campi...

AT – Accoglimento totale della richiesta: Tutti i debiti dichiarati nella domanda di adesione possono essere rottamati, e nella lettera viene fornito l’importo da pagare.

AP – Accoglimento parziale della richiesta: Alcuni dei debiti dichiarati nella domanda di adesione possono essere rottamati, mentre altri no. Nella lettera sono indicati gli importi da pagare per entrambe le categorie.

Nel caso delle lettere con codice AT e AP, la comunicazione include anche il piano di pagamento con la suddivisione dell’importo dovuto in base alla soluzione rateale selezionata al momento dell’adesione, con un limite massimo di 18 rate.

Inoltre, la comunicazione può contenere i seguenti codici:

AD – Accoglimento totale senza importo da pagare: Tutti i debiti dichiarati nella domanda possono essere rottamati senza alcun importo dovuto a titolo di definizione agevolata.

AX – Accoglimento parziale senza importo da pagare: Alcuni dei debiti dichiarati nella domanda possono essere rottamati senza alcun importo dovuto, mentre per altri debiti non rottamabili viene indicato l’importo da pagare.

RI – Rigetto: Nessun debito dichiarato nella domanda di adesione può essere rottamato, e nella lettera viene specificato l’importo da pagare per l’intero debito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA