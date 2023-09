Rottamazione cartelle pagamento/ Troppe scadenze di debiti: le date più importanti

La rottamazione delle cartelle prevede il pagamento a brevissimo. Due date importanti da tenere in mente: 31 ottobre e 30 novembre. Entro questi due periodi, vanno saldate le prime due rate spettanti ai contribuenti italiani, che hanno già dei carichi fiscali non indifferenti.

In base al codice d’ammissione è possibile determinare, quali sono i soggetti che hanno ottenuto l’approvazione della domanda, e chi invece vedrà rifiutarsela, o chi altro, dovrà apportare delle modifiche. Nel frattempo però, le scadenze degli altri debiti sono in aumento, così come i rincari globali.

Rottamazione cartelle pagamento: contribuenti in difficoltà

Ma la rottamazione delle cartelle e il pagamento associato a quest’ultime, non è l’unico pensiero che hanno le famiglie italiane. I contribuenti (sia dipendenti che titolari di P.IVA), dovranno fare i conti con altre scadenze imminenti: acconti e saldo delle tasse, da luglio a novembre, oltre che eventuali ravvedimenti speciali e/o liti pendenti.

Diventa dunque impossibile – almeno per la maggior parte dei contribuenti italiani – pagare in un’unica soluzione la rottamazione delle cartelle. Chi ne ha possibilità, potrà farlo entro il 31 ottobre, chi invece desidera la rateizzazione, potrà suddividere l’importo in 18 rate consecutive.

Anche con la rateizzazione, è indispensabile eseguire due pagamenti quasi imminenti, almeno che riguardano le due rate: il 31 ottobre e il 30 novembre del 2023.

Rottamazione cartelle pagamento: la proroga è quasi un “diritto”

Nonostante la rottamazione delle cartelle agevoli il pagamento che un contribuente avrebbe dovuto affrontare nella sua interezza, le scadenze coinvolte in quest’ultimo periodo sono parecchie. La misura che dovrebbe appoggiare il Governo, è senza dubbio una proroga, almeno per quest’ultima misura.

Le spese per i contribuenti italiani sono davvero onerose, e soprattutto in un periodo dove l’inflazione è alle stelle (e lo dimostrano i rincari globali), occorre una rivalutazione urgente.

Nel frattempo, chi non vuole rischiare alcun pignoramento, sarebbe ideale pagare una parte di debiti relativi alla sanatoria delle cartelle.











