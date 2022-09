Rottamazione cartelle scadenza e proroga/ Entro quanto tempo si evita il peggio

Per la rottamazione delle cartelle del 2022 nonostante la scadenza immediata, è prevista una proroga. Grazie all’articolo 3 comma 14 bis, è possibile spostare il pagamento rispetto alla data prefissata.

Questo consentirà al contribuente interessato, di poter prorogare il pagamento pur essendoci una scadenza immediata e allo stesso tempo, restare in regola con il fisco senza intralciare la Legge e rischiare delle sanzioni.

Superbonus 110% del 2022/ Proroga fino al 30 settembre, e dopo? Ecco come intervenire

Saldo, stralcio e rottamazione delle cartelle prevedono una proroga sulla scadenza ben specifica. Con l’introduzione dell’articolo 3, comma 14 bis, il Decreto Fiscale prevede di prorogare ulteriori 5 giorni rispetto alla data di scadenza:

TARI 2023/ Cambiamenti per Comuni e utenti: tutte le novità su pagamenti e gestione

“Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi“.