La rottamazione sui tributi di cui sono responsabili gli enti locali potrebbe rientrare nella nuova riforma fiscale del 2025. Mentre il senato ha già bocciato la prossima Rottamazione quinquies, il Governo Meloni si è detto favorevole ad accettare le sanatorie prive di interessi e multe per le tasse regionali e comunali.

TASSE & POLITICA/ Le possibili novità da "testare" e i dubbi rimasti sul ceto medio

Una riforma fiscale inaspettata, che prevederebbe il pagamento del debito privo di ulteriori multe e/o interessi, per le imposte quali: TARI, IMU, bollo della propria auto e sanzioni stradali. Farebbero eccezione soltanto due tributi, l’IRAP e l’IRPEF.

Rottamazione enti locali: c’è l’approvazione?

Fino ad oggi non esiste alcuna rottamazione che gli enti locali possano approvare, proprio perché non c’è alcuna Legge statale. Con la nuova riforma qualcosa dovrebbe cambiare, permettendo agli stessi enti di rottamare i tributi sia comunali che regionali.

Taglio cuneo fiscale 2025/ Primo "intervento" per salvare i penalizzati (1 febbraio 2025)

I tributi quali TARI, IMU e bollo della macchina potranno essere pagati senza interessi e neanche sanzioni. Quanto alle multe stradali – già definibili appunto “multe” – sconteranno soltanto l’importo aggiuntivo degli interessi.

Secondo le indiscrezioni il Decreto dovrebbe prevedere le medesime regole della rottamazione attuale, consentendo il pagamento del debito ordinario privo di “aggiunzioni”.

Si prevede in manovra un limite temporale entro il quale i contribuenti potrebbero aderire ma soprattutto provvedere al saldo (si ipotizza entro due mesi).

ISA 2025/ Cambiano i valori: quali parametri si devono valutare? (1 febbraio)

“Scorte di magazzino”

Secondo dei dati forniti recentemente dalla Corte dei Conti, il magazzino degli enti locali avrebbe un valore di 19 miliardi di euro non riscossi (per i tributi comunali e regionali). La rottamazione mira ad uno smaltimento di massa auspicandovi maggiori adesioni.

E a confermare la preoccupazione sull’argomento sono i numeri rilasciati dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (con l’acronimo IFEL), che fa notare come le incidenze sui mancati pagamenti sono significativi: la Tari incide sul 15% del bilancio, l’IMU quasi l’8% e le sanzioni stradali non riscosse sono più del 28%.

Non resta che attendere l’approvazione e l’inserimento definitivo all’interno del decreto.