In Manovra spunta la possibilità di poter prevedere la rottamazione IMU e della TARI già dal 2026, anche con iter in corso.

Dal 1° gennaio del 2026 il Governo dovrebbe prevedere la rottamazione anche dell’IMU, lasciando ai Comuni la possibilità – in modo facoltativo – di poter decidere se prevedere delle sanzioni o meno per i tributi locali (TARI inclusa).

Una sanatoria che fino ad oggi non era stata resa possibile, mentre dall’anno prossimo potrebbe cambiare tutto. Il Piano verrà pattuito dunque individualmente dai Comuni, dalle Regioni e dalle Province italiane, stabilendo un piano di rateizzazione specifico e ben delineato.

Rottamazione IMU a partire dal 2026: cosa cambia?

All’interno della Manovra prevista per il 2026 si legge la rottamazione IMU e della TARI come opzione facoltativa e a discrezione degli enti. Così come per i debiti accumulati per la previdenza, la quinquies accetterà qualunque iscrizione a ruolo fino al mese di dicembre 2023.

Resterà dunque compito dei cittadini, informarsi tramite il proprio Comune sulle possibilità a livello locale, che ricordiamo – come si legge nel Bilancio – resterà soggettiva. C’è la vaga ipotesi che qualche ente deciderà di non approvare la Definizione Agevolata e procedere al recupero credito con i metodi più appropriati.

In caso di controversie presso la giurisdizione tributaria saranno i Comuni e le Province a stabilire la procedura che riterranno più in linea ai loro principi e decisioni individuali.

Quel che invece non saranno ammessi a prescindere, saranno i tributi quali: IRAP, le compartecipazioni fiscali e l’addizionale IRPEF.

Situazioni con concorso in vigore

Anche laddove – specifica il testo della nuova Manovra di Bilancio – sussistano dei casi dove gli enti locali abbiano già avviato delle procedure di recupero credito, è possibile fare un “dietrofront” e rendere ogni possibilità equa.

In tal caso sarà necessario che Province e Comuni si rivolgono agli enti competenti, così da poter concedere la rottamazione quinquies ed evitare tasse e sanzioni in maniera ordinaria (prediligendo l’agevolazione concessa dal Governo).

Si ricorda infine, che gli stessi iter valgono anche nel caso in cui le entrate da recuperare sono di natura patrimoniale.