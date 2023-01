Rottamazione quater 2023/ Alcune Casse dicono “no”, meglio aspettare: fino a quando?

La rottamazione quater del 2023 è stata un vero e proprio successo per tutti i contribuenti che nel periodo di attività, non hanno potuto saldare i debiti nei confronti del Fisco italiani. Per alcune cartelle però, la sanatoria potrebbe saltare e dunque sarebbe meglio attendere delle nuove indicazioni (approfondiremo di seguito).

Il successo di questa iniziativa è palpabile. Da quando l’ente di riscossione ha comunicato tale possibilità, coloro che devono rispettare – come scadenza della domanda – il 30 aprile 2023, ad oggi venerdì 27 gennaio, la quota di richieste ammonta minimo a 10 mila. Un numero incredibile e quasi sorprendente.

Rottamazione quater 2023: chi deve aspettare?

Come abbiamo detto, per alcuni contribuenti che vorrebbero sanare le cartelle debitorie con la rottamazione quater del 2023, è prevista una attesa. Nello specifico, coloro che dovrebbero aspettare prima di pagare la cartella sanatoria, sono i debitori che come ente di creditore, hanno a che fare con un privato (per fare un esempio, la Cassa Forense degli avvocati).

L’attesa è d’obbligo se teniamo conto che, come si attesta nella Legge di Bilancio:

I carichi affidati all'agente riscossione dalle casse/enti previdenziali di diritto privato, rientrano nella sanatoria cartelle a condizione che l'ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a adottare uno specifico provvedimento con cui decide di applicare la rottamazione.

Tuttavia, il provvedimento entro e non oltre il 31 gennaio del 2023 dovrà esser pubblicato ufficialmente sul sito dell’ente istituzionale e poi mandato all’agente che si occupa della riscossione del credito.

Dunque dopo il 31 gennaio del 2023, sapremo effettivamente se sarà una semplice attesa oppure non si potrà aderire alla rottamazione quater 2023, visto che ad esempio la Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha già risposto “no“, all’agevolazione, motivando quanto segue:

Necessità di rispettare il principio di equità e parità di trattamento tra gli Associati, sia nei confronti di coloro che hanno regolarmente adempiuto nel tempo agli obblighi contributivi sia nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando anche le maggiorazioni (sanzioni e interessi) previste dal Regolamento.

