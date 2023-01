Rottamazione quater 2023/ Come rateizzare un debito escluso dalla pace fiscale

La rottamazione quater del 2023 è stata una vera e propria salvezza per quei contribuenti che nei loro momenti di difficoltà, non avendo abbastanza liquidità, non hanno potuto pagare (salvo averlo fatto a posta per evadere), le tasse e le dovute imposte da dare al Fisco italiano.

L’agevolazione consiste nell’azzeramento delle sanzioni, ma con obbligo di riscossione per quanto riguarda soltanto il debito maturato. La Legge di Bilancio del 2023, non ha esteso questa opportunità a chiunque, ma solo a chi è stato richiamato dall’agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio del 2000 fino al 30 giugno del 2022. E per chi non rientra, come potrebbe fare?

Rottamazione quater 2023: rateizzazione per tutti

Al di là delle scadenze previste dalla rottamazione quater 2023, anche i contribuenti i cui debiti non rientrano in quest’ultima agevolazione, potranno rateizzare l’ammontare complessivo, rispettando il limite di rateizzazione pari a 18 rate.

A meno che non vi siano altre proroghe, la domanda da inviare all’agente di riscossione è ammessa entro il 30 aprile del 2023, che con molta probabilità slitterà al 2 maggio visti i due giorni di festività antecedenti.

Successivamente, sarà compito dell’agente di riscossione provvederà ad una risposta, da fornire entro e non oltre il 30 giugno del 2023. Quest’ultima, sarà comprensiva di importo totale del debito da estinguere e le scadenze di pagamento da rispettare per mettersi in regola con il Fisco.

Il pagamento potrà esser corrisposto in un’unica soluzione oppure usufruendo della rateizzazione (anche per i debiti non inclusi nella rottamazione quater 2023), fino ad un massimo di 18 rate. In quest’ultimo caso, le prime due rate dovranno esser saldate entro il 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023.

Le ultime 16 rate invece, saranno ripartite nei successivi quattro anni, il cui pagamento sarà stabilito entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.

L’unica eccezione per i debiti esclusi dalla rottamazione è fatta per l’importo. Se il debito fosse superiore a 120 mila euro, allora occorrerà comprovare le difficoltà economiche che hanno fatto sì che il contribuente avesse evitato il pagamento delle imposte e tasse dovute.











