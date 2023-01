Rottamazione quater 2023/ La scadenza da rispettare per pagare i debiti

La rottamazione quater in questo 2023 interessa molto tutti i contribuenti che hanno delle questioni irrisolte con il Fisco. Si tratta nello specifico di tutti quei debiti che dovrebbero esser risolti nel periodo che va dal 1° gennaio del 2000 fino al 30 giugno del 2022.

Per richiedere la rottamazione delle cartelle esattoriali (attenzione alle cartelle con importo inferiore a mille euro), ci sarà una scadenza specifica da rispettare, ovvero il 30 aprile di questo nuovo anno 2023.

PREZZI BENZINA/ Le royalties alle autostrade e le scelte green dietro i rincari

Rottamazione quater 2023: modalità di pagamento

Per la rottamazione quater del 2023 è previsto un modulo da compilare che verrà fornito e pubblicato direttamente sul sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. La data prevista come ultimo termine per poter fornire tale documentazione da parte dell’ente governativo è il 21 gennaio.

Bonus bollette 2023, cosa cambia e come ottenerlo?/ Tetto Isee a 15mila euro...

Dal momento in cui si provvede a compilare e poi spedire la dichiarazione di adesione, ecco il meccanismo che si innesca nell’immediato:

Si verifica la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza ;

dei e di ; Vengono sospesi gli obblighi di pagamento (fino alla scadenza della prima oppure unica rata del capitale dovuto a titolo di definizione) che derivano da vecchie rateazioni in essere alla data di presentazione;

(fino alla scadenza della prima oppure unica rata del capitale dovuto a titolo di definizione) che derivano da vecchie rateazioni in essere alla data di presentazione; Divieto di iscrivere nuove ipoteche e fermi amministrativi ;

nuove e ; Divieto di avviare nuove procedure esecutive ;

di avviare nuove ; Divieto di proseguire le procedure esecutive avviate in precedenza.

Per approvare la rottamazione quater 2023, la domanda dovrà esser accettata dall’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 30 giugno del 2023.

Lavoratore autonomo senza partita IVA/ 150€ In più sul contributo una tantum

Inoltre, ecco le informazioni da aggiungere alla domanda:

Importo complessivo dovuto ai fini della definizione;

Importo per ciascuna rata;

il giorno e il mese di scadenza di ognuna delle rate da pagare.

Il saldo debiti andrà estinto in due possibili opzioni:

Un’ unica soluzione , da concludere entro e non oltre la scadenza del 31 luglio 2023 ;

, da concludere entro e non oltre la scadenza del ; Suddividendo il pagamento in 18 rate (purché abbia una durata massima di 5 anni).

Ecco le modalità di pagamento a disposizione dei cittadini:

Mediante domiciliazione sul conto corrente;

Mediante i moduli di pagamento predisposti dall’AdER;

Tramite gli sportelli territoriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA