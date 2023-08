Rottamazione quater 2023/ Prime mosse dell’ADER, cosa aspettarsi? (31 agosto)

Siamo entrati in una fase importante della rottamazione quater 2023, quella dove l’Agenzia delle Entrate, ha l’onere di mandare le comunicazioni ai contribuenti italiani, che desiderano regolarizzare la loro posizione fiscale, con i dovuti pagamenti di determinate cifre “a debito”.

In questa comunicazione infatti, sono contenute tutte le disposizioni vigenti, per permettere ai debitori, di poter estinguere i loro debiti, tramite il pagamento di quanto spettante all’erario: capitale e rimborsi spese, ad esclusione di multe, interessi, e ulteriori costi extra.

Per coloro che hanno voluto dilazionare il pagamento oltre le 10 rate, l’Agenzia delle Entrate di Riscossione, invierà i primi dieci bollettini, riservando la rispettante parte, alle fase successive.

Rottamazione quater 2023; qual è lo scenario previsto?

La rottamazione quater 2023, comporta una serie di vantaggi significativi: permette ai debitori, di poter regolarizzare la propria posizione fiscale, pagando il dovuto, senza dover affrontare spese extra legate alle sanzioni o interessi.

Tuttavia, salvo questa piccola gentilezza da parte dell’ADER, il Fisco italiano si sta mobilitando per rafforzare i controlli. Questo impedirà un aumento delle evasioni fiscali, tema che ancora oggi l’Italia ritiene particolarmente gravoso.

C’è però, un’altra considerazione molto importante da dover fare: gli interessi e le relative multe legate ai mancati pagamenti, verranno applicati soltanto nei casi in cui il contribuente abbia omesso il versamento delle somme dovute, a derivanti a delle sanzioni amministrative o stradali, ad eccezione di quelle inerenti alle violazioni fiscali e/o contributive.

In quest’ultimi due casi, le maggiorazioni andranno pagate senza alcuno “sconto di pena”. Ricordiamo però, che questo iter ha delle date specifiche da dover rispettare.

Rottamazione quater 2023; quali sono le tempistiche da rispettare?

Per chi avrebbe voluto aderire alla rottamazione quater 2023, la domanda era accettata entro e non oltre, il 30 giugno del 2023. Adesso l’Agenzia delle Entrate di Riscossione, è in uno stato di completamento avanzato, i cui tempi massimi concessi per inviare le comunicazioni, sono fissati al 30 settembre del 2023.

Come già accaduto in tempi antecedenti a quest’ultimo, l’ADE attiverà il servizio “ContiTu“. Una piattaforma adibita al pagamento per rateizzare gli importi dei contribuenti italiani.

