Il via libera definitivo della Camera al decreto Milleproroghe riapre ufficialmente la rottamazione delle cartelle esattoriali per chi non aveva rispetto la scadenza precedente. Mentre nella commissione Finanze del Senato stanno per partire i lavori per la rottamazione quinques da 120 rate mensili, sostenuta fortemente dalla Lega, si sblocca il piano che coinvolge 500mila contribuenti che avevano aderito alla rottamazione precedente, senza però poi completare il piano di “rientro”.

Il paradosso, evidenziato dal Sole 24 Ore, è che chi ha finora rispettato tutte le scadenze e dovesse saltare la rata di fine mese che slitta al 5 marzo, non potrà ambire ad alcuna operazione di rientro, ma pagare il debito residuo con sanzioni e interessi. Chi non ha mai pagato nulla, invece, può rimediare in due anni e mezzo, niente perdono invece per chi salta, anche se per un solo giorno e per la prima volta, la rata di febbraio.

ROTTAMAZIONE QUATER, LA PROCEDURA

Comunque, chi ambisce al “ripescaggio” per la rottamazione quater ha tempo fino al 30 aprile per presentare le richieste di adesione alla sanatoria. L’Agenzia delle Entrate fornirà i modelli per le richieste telematiche entro 20 giorni dall’entrata in vigore della modifica. In questo modo si bloccheranno nuove mosse da parte del riscossore, come pignoramenti o iscrizione ipotecarie, eliminando le condizioni di morosità del debitore.

La procedura prevede che entro la fine di giugno venga liquidata la dichiarazione con una comunicazione, nella quale saranno indicate le somme scadute. A tal proposito, ricordiamo che il numero massimo di rate è 10, con scadenza a luglio e novembre per quest’anno, poi febbraio, maggio, luglio e novembre 2026 e 2027. Non cambiano le regole per il pagamento di questa nuova rottamazione, perché anche in questo caso basta un ritardo di almeno 5 giorni per far saltare la sanatoria.

IL REBUS SUL “RIPESCAGGIO”

C’è una questione di non poco conto da tener presentare. Oltre a rispettare il piano dei versamenti, bisogna rispettare le scadenze di quello originario, le cui scadenze coincidono con quelle della riapertura. Quindi, a luglio in teoria è previsto il pagamento di due quote. Il problema si pone per la rata del 5 marzo, quella con scadenza al 28 febbraio ma con pagamento possibile fino al 5 marzo per il margine di tolleranza. Secondo il Sole 24 Ore, una volta mandata la nuova domanda, bisogna rimediare con effetto retroattivo solo alle violazioni maturate al dicembre scorso.

D’altra parte, c’è il dubbio che fino a quando non si rientra nella rottamazione quater, ogni omissione medio tempore confluisce negli arretrati da saldare nelle nuove rate. Quindi, la rata del 5 marzo va conteggiata tra quelle scadute a dicembre, maggiorando l’importo. II pagamento al di fuori della definizione agevolata diminuiscono il monte debitorio, ma non per la parte su sanzioni e interessi, che non si può recuperare. Pertanto, si ritiene necessario, oltre che urgente, un chiarimento in via ufficiale.