Rottamazione quater compensazione con crediti/ Si può alleggerire il debito fiscale? (12 agosto 2023)

Con la rottamazione quater è possibile sfruttare la compensazione con crediti per alleggerire il peso dei debiti? A rispondere a questo quesito che sta affliggendo la mente di numerosi contribuenti italiani è l’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello 372 del 2023.

Per l’Ade non esiste nessuna possibilità di compensare i soldi “a credito” di un contribuente italiano, per poter ripagare parte dei debiti tributari assoggettati a quest’ultimo. Dopo aver appreso gli importi da versare con la rottamazione, sembrerebbe essere poco rilevante “avere o non avere” crediti di imposta.

Rottamazione quater e compensazione con crediti: perché l’Ade dice no

Molti debitori tributari italiani hanno ricevuto la cartella della rottamazione quater. E se si provvedesse alla compensazione con crediti IVA da poter riscuotere, in modo tale da poter ridurre il peso dei debiti da dover pagare?

Partiamo dal concetto che la rottamazione quater è una misura agevolata che consente ai debitori e per gli importi accumulati come debito dal 1°gennaio del 2000 al 30 giugno del 2022, di poter aderire alla tregua fiscale pagando soltanto i debiti (quota capitale), e i costi di riscossione, ottenendo l’abolizione dell’aggio e delle multe.

La perplessità sulla possibilità di poter compensare i crediti ad IVA da riscuotere nei confronti dello Stato con il pagamento dei debiti della rottamazione, più che logica e lecita. Ma per rispondere chiaramente dobbiamo far affidamento alla lettera della legge di bilancio 197/2022 ( legge di bilancio del 2023), dove l’Agenzia delle Entrate specifica i metodi di pagamento ammessi.

Dal momento in cui si tratta di una misura straordinaria, l’Ade è piuttosto chiara: va fatto riferimento soltanto a quanto contenuto nel documento, senza la possibilità di poter ottenere un escamotage per ridurre ulteriormente il peso del debito, neanche con la compensazione dei crediti IVA.

I metodi di pagamento della rottamazione quater

Assodata l’impossibilità di pagare un costo inferiore rispetto a quanto contenuto nella rottamazione quater (neanche con compensazione con crediti IVA), ecco quali sono gli unici metodi di pagamento ammessi nella misura:

Domiciliazione in conto corrente;

in conto corrente; Moduli di pagamento precompilati , allegati dall’agente della riscossione;

, allegati dall’agente della riscossione; Pagamento presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Ricordiamo che la prima rata va pagata entro e non oltre il 31 ottobre del 2023.











