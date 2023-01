Rottamazione quater gratis/ Come è possibile ottenerla? Ecco a chi spetta

Ottenere la rottamazione quater gratis per quanto possa sembrare folle, è la pura verità, Non si tratta di utopia, ma di una condizione attraverso il quale si potrebbe avere un azzeramento dei costi che avrebbero impiegato nelle cartelle fiscali per riscuotere i debiti.

Ciò che occorre identificare in primis, è la differenza tra le natura del debito della carta, se è stato sancito per delle sanzioni amministrative oppure tributarie. Comprendendo ciò, è possibile vedere chi potrà ottenere la rottamazione delle cartelle fiscali in modo gratuito (spieghiamo nei dettagli cosa si intende per gratis).

Rottamazione quater gratis: cosa si intende? E chi ne usufruisce?

Per rottamazione quater gratis, si intende l’esclusione dell’imposta, dei costi di rimborso per le procedure di tipo esecutivo, costi di notifica relativi alle cartelle di pagamento, e abolizione degli interessi di dilazione al 2% (se vi sono richieste di rateizzazione delle somme sanatorie).

Ne potrà usufruire chi ha maturato debiti inerenti a:

Recupero degli aiuti statali ma valutati illegittimi dall’Unione Europea;

degli ma valutati illegittimi dall’Unione Europea; Crediti provenienti da condanne citate dalla Corte dei Conti ;

provenienti da condanne citate dalla ; Sanzioni , ammende e multe pecuniarie a causa di una serie di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

, e pecuniarie a causa di una serie di provvedimenti e sentenze penali di condanna; Debiti inerenti all’IVA riscossa all’importazione e alle “risorse tradizionali” dell’Unione Europea.

La sanatoria dovrà essere presentata entro e non oltre, il 30 aprile del 2023. Un altro caso di rottamazione quater gratis è relativa a chi è stato multato per aver tardato l’invio della dichiarazione dei redditi.

Per chiarire la differenza accennata ad inizio paragrafo, le sanzioni amministrative (multe stradali incluse) prevedono un risparmio sugli interessi relativi alle cifre maturate con sovrapprezzo (a titolo di aggio). Queste due voci infatti, non devono esser corrisposte.

Contrariamente a quanto detto, sulle multe per violazione degli obblighi o violazioni tributarie, in merito ai contributi e ai premi nei confronti degli enti previdenziali, la sanatoria verrà applicata sul totale.











