Rottamazione quater: linea dura dal Fisco/ “Niente rateizzazione per chi fa decadere i pagamenti”

Durate l’annuale convegno sul Fisco promosso dal Sole 24 Ore, chiamato Telefisco, sono arrivati nuovi chiarimenti in merito alla Rottamazione quater. Solamente ieri, infatti, su queste stesse pagine, si era parlato dell’ipotesi al vaglio del governo di introdurre una nuova proroga ai pagamenti decaduti relativi alla precedente scadenza del 18 dicembre, che avrebbe incluso ipoteticamente tutti quei creditori che avevano fatto decadere il loro pagamento senza assolverlo. Ora, invece, sembra che il Fisco sempre nell’ambito della Rottamazione quater abbia deciso di mantenere una linea ben più dura, rendendo impossibile per i contribuenti definiti ‘decaduti’ (ovvero, appunto, quelli che non hanno pagato le rate neppure in occasione delle due proroghe) accedere ad un nuovo piano di rateizzazione.

Rottamazione quater: i chiarimenti del Fisco sulla nuova linea dura

A dare chiarimenti sulla nuova linea dura del Fisco sulla Rottamazione quater sono stati, durante l’evento promosso dal Sole 24 Ore che ha pubblicato un resoconto delle varie posizioni espresse, alcuni funzionari dell’Agenzia delle Entrate, oltre che della Guardia di Finanza. Durante l’evento sono stati affrontati anche altri tempi importanti, come il superbonus, l’obbligo di fatturazione elettronica, il criterio forfettario per la determinazione del valore dei prestiti e il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Rimanendo, tuttavia, nell’ambito della Rottamazione quater, il Fisco ha chiarito che, nel caso questa pratica si rivelasse inefficace a causa di pagamenti in ritardo o completamente salati, i contribuenti incapperanno in un limite all’attivazione di piani per la rateizzazione dei debiti non pagati. In altre parole, in caso di nuove rottamazioni non si potrà più accedere al sistema rateizzato agevolato ma si potranno solamente saldare integralmente i conti. Similmente, se il nuovo ricorso alla Rottamazione quater, spiega il Fisco, riguarda debiti sui quali era già precedentemente decaduto un piano di dilazione, non sarà più possibile ottenere un salvataggio con una nuova rateizzazione.











