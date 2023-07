Rottamazione quater non pagata/ Viene tollerata la “dimenticanza”? (20 luglio 2023)

Se la rottamazione quater non viene pagata la tolleranza è davvero ridotta. Questo perché di per sé, si tratta di una misura agevolativa nei confronti dei debitori che devono a monte versare delle rate più o meno sostanziose.

Se si aggiunge il ritardo o il mancato pagamento di queste rate esenti da moratorie e interessi, la situazione potrebbe diventare più complessa e gravosa. In primis perché questa agevolazione ha delle regole e dei paletti rigidi da seguire. E poi perché è previsto un massimo di cinque giorni di ritardo.

Chi può pulire le scale condominiali/ Possono farlo i condomini? Ecco la normativa (20 luglio 2023)

Rottamazione quater non pagata: qual è la tolleranza concessa?

La rottamazione quater non pagata corrisponde al pagamento delle sanzioni per intero. Ovvero, il debitore tornerebbe alle sanzioni e moratorie originarie, dovendo affrontare la spesa per intero, con l’aggiunta di tasse, interessi.

Ma per evitare che i contribuenti possano dimenticarsi di pagare le rate della rottamazione quater (a tal proposito l’ultima scadenza era fissata al 30 giugno 2023), l’Agenzia delle Entrata ha promosso il nuovo servizio “Se mi scordo”.

Segnale RAI assente/ In estate molti disservizi: si può non pagare? (20 luglio 2023)

Il servizio funziona tramite delle notifiche via email oppure tramite degli SMS, in cui la comunicazione si rivolge a tutti i contribuenti (ideale per i più sbadati), e in prossimità di ogni scadenza gli verrà ricordato, proprio come fosse un promemoria personale.

“Se mi scordo”, nasce non solo per aiutare i contribuenti meno attenti, ma soprattutto perché effettivamente, le date non prevedono una cadenza periodica specifica.

“Se mi scordo” dell’Agenzia Entrate: come attivare il profilo

Per evitare di ritrovarsi nella condizione in cui la rottamazione quater non venga pagata, l’Agenzia delle Entrate ha attivato “Se mi scordo“.

Funzionari Agenzia delle Entrate/ Maxi reclutamento per lotta al fisco (20 luglio 2023)

Il servizio “Se mi scordo” non è al di fuori della piattaforma Ade, per cui è importante autenticarsi con uno dei metodi digitali più noti (CIE, CNS, SPID). Una volta effettuato l’accesso a “Se mi scordo”, è importante inserire il contatto che si preferisce usare come promemoria.

Il contatto può essere un numero di telefono o semplicemente l’indirizzo email. A pochi giorni prima dalla scadenza del pagamento, verrà notificato tramite un promemoria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA