Scade proprio nella giornata di oggi – lunedì 9 giugno 2025 – il pagamento dell’ottava rata della rottamazione quater, con i contribuenti che hanno deciso di aderirvi per regolarizzare le pendenze con l’Agenzia delle Entrate chiamati a recarsi al più presto in uno dei tanti punti di pagamento (e su quali sono ci torneremo a breve) per evitare di restare tagliati fuori dai pagamenti agevolati; mentre, per ora, è bene precisare che la scadenza non riguarda chi ha chiesto ed ottenuto la riammissione alla rottamazione quater, con il calendario dei pagamenti che, in questo specifico caso, sarà comunicato solamente entro la fine del mese a tutti i contribuenti interessati.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene ricordare che la rottamazione quater è riservata ai soliti debiti maturati con l’Agenzia delle Entrate tra il primo gennaio del 2000 e il 30 giugno del 2022, in dieci rate con un doppio acconto iniziale pari al 10% del totale ed escludendo dal computo le eventuali sanzioni e gli interessi di mora: fino ad oggi si stima che abbia permesso di recuperare circa 4,6 miliardi di insolvenze con il Fisco, e l’ottava rata scadeva ufficialmente lo scorso 31 maggio, con i consueti 5 giorni lavorativi di tolleranza da quella data.

Come pagare l’ottava rata della rottamazione quater: cosa succede in caso di mancato pagamento?

Tornando al presente, è proprio grazie alla tolleranza appena citata se l’ottava rata della rottamazione quater si è protratta fino alla giornata odierna, termine ultimo per assolvere al pagamento: le modalità per pagare la rata sono diverse e includono il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’app Equiclick e tutti i vari noti istituti abilitati (tra banche, poste e alcune tabaccherie); mentre resta fermo l’obbligo di presentare anche l’apposito modulo emesso dall’Agenzia, facilmente recuperabile nella propria sezione personale sul sito della Riscossione, oppure – ma questa potrebbe essere un’operazione più lunga, incompatibile con la scadenza odierna – inviando una mail alla stessa Agenzia.

Complessivamente, è utile ricordare che in caso di mancato pagamento dell’ottava rata della rottamazione quater – lo ripetiamo: in scadenza nella giornata di oggi – il contribuente sarà automaticamente escluso dal pagamento agevolato: in questo caso, le quote già versate nei mesi precedenti saranno considerate come un acconto sul pagamento complessivo, e non si potrà far altro (salvo eventuali improbabili future riammissioni) che pagare in un’unica soluzione il restante ammontare del debito ammesso alla rottamazione quater e decaduto per l’inadempienza.