I numeri sulla Rottamazione Quater con riammissione nel 2025 sono stati definiti. La possibilità è stata concessa a quei soggetti che durante la misura agevolata non sono riusciti a saldare in tempo (o completamente) la rata del loro debito.

Secondo quanto affermato dalla testata Italia Oggi, i soggetti coinvolti ammonterebbero a 250.000.

Un numero ben lontano dalle stime previste precedentemente dall’Agenzia delle Entrate, che mirava a includere mezzo milioni di debitori. I soggetti che hanno perso l’occasione di aderire alla definizione agevolata riguardano coloro che non sono riusciti a pagare il proprio debito – saltando o tardando la rata mensile prevista – fino al 31 dicembre scorso.

Cosa succede alla Rottamazione Quater in riammissione al 2025

La domanda in merito alla Rottamazione Quater con riammissione al 2025 è scaduta il 30 aprile di quest’anno, e purtroppo per chi non fosse riuscito a rispettare questa scadenza non è prevista nessun’altra chance di recupero.

Secondo il precedente report stilato dall’Agenzia delle Entrate di Riscossione i decaduti – con conseguente riammissione – potevano essere mezzo milione, mentre oggi a farne parte sono 250.000. L’opportunità lo ribadiamo, era prevista soltanto per una o più rate saltate o pagate in ritardo al 31 dicembre scorso (anno 2024).

Chi invece ha avuto la fortuna e la bravura di rispettare la scadenza per essere riammesso nella definizione agevolata, non dovrà far altro che attendere i moduli che provvederà ad inviare la stessa AdeR, contenente il piano di rientro (con le date di scadenza programmate in fase di istanza) e con l’importo complessivo dovuto.

Le date ammesse nella Rottamazione Quater

Nel momento in cui si viene riammessi alla Rottamazione Quater nel 2025 esistono due soluzioni: il pagamento in una sola tranche oppure in più rate. Nel primo caso occorre finalizzare il pagamento entro e non oltre il 31 del mese di luglio di quest’anno.

Quanto alle rate – nel caso della seconda opzione – il calendario da 10 rate segue in tal senso: