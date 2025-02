La fine di questo mese segna un nuovo appuntamento sul calendario, quella del pagamento della rata per la Rottamazione Quater che è in scadenza proprio il giorno 28 febbraio di quest’anno 2025. Un impegno da dover rispettare obbligatoriamente se non si vuol rientrare tra i decaduti.

I contribuenti sanno che saltare una rata o pagarla in ritardo, anche fosse un solo giorno, equivarrebbe a perdere la misura a loro concessa. La scadenza di febbraio deve considerare tuttavia, i cinque giorni di massima tolleranza che spostano dunque il termine al 5 di marzo (pur essendo a cavallo del week end).

Rottamazione Quater in scadenza il 28 febbraio del 2025

Non è prevista dunque nessuna giustificazione per la saltare il pagamento della Rottamazione Quater messa in scadenza il venerdì del 28 febbraio dell’anno 2025, e considerando – lo ribadiamo – la tolleranza fino al giorno 5. Se così fosse si perderebbero tutti i benefici goduti fino a quel momento.

Va ricordato che le somme già versate – pur ritrovandosi tra i decaduti – saranno tenute in considerazione come denaro pagato per l’acconto, sommandosi all’importo totale da dover restituire (pur non rientrando più nell’agevolazione).

Tuttavia, per chi non lo sapesse è ora possibile farsi riammettere nella misura agevolata o in alternativa sfruttare la regola che permette di pagare i debiti senza rottamazione.

Come effettuare i versamenti autonomamente

I pagamenti per pagare i propri debiti possono essere versati autonomamente sfruttando uno dei molteplici canali: accedendo al portale dell’ente, presso l’app o gli enti del pagoPa, tramite il programma Equiclick o in alternativa agli ATM postali e/o bancari.

Chi ha perso il resoconto di ciò che ha pagato potrà recuperare i documenti sempre facendo accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate di Riscossione e inoltre è possibile scaricare eventuali moduli inerenti alla Definizione Agevolata.

Va ricordato di accertarsi quali sono i debiti da far rientrare nella rottamazione e dei tempi ammessi nell’incentivo, comprendendo l’arco temporale che va dal primo gennaio del 2000 fino al 30 giugno dei due anni successivi, 2002.