La Rottamazione Quater è in scadenza, e il giorno "31" varrà per tutti, anche per i contribuenti "riammessi".

I contribuenti che fino ad oggi hanno pagato regolarmente le rate della Rottamazione Quater, sanno che a fine luglio c’è la nona scadenza. Il termine ultimo per poter saldare parte del proprio debito risale a giovedì 31 luglio, e devono onorarlo “tutti”, nessuno escluso.

Quando sottolineiamo “tutti” intendiamo non solo i cittadini che hanno aderito e pagato i loro debiti regolarmente, ma anche i cosiddetti “riammessi“, ovvero i contribuenti che hanno inviato la domanda prima del 30 aprile scorso. Vediamo di seguito come fare e quali sono le “regole” generali da dover conoscere.

La nona della Rottamazione Quater è scadenza per tutti

La fine del mese di luglio si avvicina e la Rottamazione Quater è in scadenza. Entro giorno 31 i contribuenti (ricordiamo anche i ripescati), dovranno saldare il debito per evitare di compromettere l’accordo della definizione agevolata (perdendo ogni beneficio).

Le regole per inviare il pagamento sono le stesse per tutti: attraverso i moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate di Riscossione, oppure tramite le copie reperibili all’interno del portale. É estremamente importante rispettare i pagamenti entro la scadenza prevista dal fisco.

Nel caso del mese di luglio la tolleranza arriverebbe entro e non oltre martedì 5 agosto. Generalmente si tratta di 5 giorni massimo da dover rispettare e non di più.

Il pagamento è definito “regolare” se corrisponde per intero alla rata mensile da corrispondere. In caso di omissione, ritardo o accredito “parziale”, superato il tempo massimo di tolleranza si perderanno tutti i benefit fiscali.

Scelta delle cartelle e moduli per il pagamento

In alternativa è possibile pagare soltanto alcune cartelle grazie al servizio ContiTu, all’interno della quale il contribuente è sufficiente che selezioni le rate da saldare e per le restanti sarà l’AdeR stessa a procedere con il recupero (anche forza del credito).

Quanto ai canali di pagamento le soluzioni sono molteplici, dagli ATM ai network PSP (abilitati al PagoPa), dagli uffici postali alle banche, dall’applicazione Equiclick al portale ufficiale dell’AdeR.

Infine ricordiamo che i moduli che contengono le cifre da saldare possono esser richiesti direttamente all’interno del sito dell’ente governativo (con le proprie credenziali digitali), o in alternativa compilando il form e senza eseguire alcun login.