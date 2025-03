La scadenza della rottamazione quater è alle porte e rimangono due giorni (mercoledì 5 marzo) prima che finisca il termine per concedere ai beneficiari di pagare e saldare i loro debiti, pena l’annullamento del beneficio.

La normativa del Milleproroghe vale soltanto per i contribuenti che hanno perso il beneficio e per i quali è prevista una riammissione dei decaduti. Il termine di cui abbiamo parlato prima invece, vale soltanto per chi è ancora in regola con i pagamenti e dovrebbe provvedere tempestivamente.

Proposta di allungare la rottamazione quater già in scadenza

La quarta rata per saldare il debito fissato con la rottamazione quater è in scadenza, a dire il vero il termine ultimo sarebbe già “terminato” il 28 febbraio, ma dato che la Legge prevede i cinque giorni di tolleranza la data finale è spostata al 5 marzo.

I cittadini che non saldano le rate in tempo e che entro mercoledì non riescono a pagare, possono, in un secondo momento, ottenere la proroga con la successiva riammissione. Nel frattempo in questi giorni al parlamento non si fa altro che discutere sulla potenziale dilazione in dieci anni.

Secondo Matteo Salvini, viceministro, allungare la scadenza e il pagamento in più rate è estremamente importante – anche se alcuni sindacati non sono d’accordo – per tutelare i debitori e permettergli di regolarizzare la loro posizione con il fisco.

La cancellazione senza interessi è una buona idea?

Secondo il viceministro Salvini cancellare i debiti ricorrendo alla rottamazione delle cartelle, eliminando gli interessi, allungando il piano di ammortamento in 10 anni e permettere ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale, è estremamente importante sia per i debitori che per lo Stato italiano.

Pur attendendo 10 anni l’Erario potrà incassare più di quanto avrebbe goduto applicando degli interessi e impedendone ai debitori di poter saldare la somma realmente dovuta.

Secondo Giancarlo Giorgetti una simil mossa sarebbe controproducente, potrebbe essere un boomerang a causa dei “furbetti” che magari attendono una nuova definizione agevolata al fine di tardare “appositamente” o “strategicamente” la restituzione delle somme.