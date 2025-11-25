La Rottamazione Quater si prepara alla scadenza di novembre, con modalità da consultare per non decadere dal beneficio.

La Rottamazione Quater è in scadenza, e il termine da rispettare è previsto per domenica 30 novembre 2025. Per i contribuenti che hanno rispettato i tempi, ora si ritroveranno a dover saldare la decima rata.

La stessa data coinvolge i contribuenti che il 30 aprile scorso hanno fatto richiesta per la riammissione, coincidendo dunque attualmente con il pagamento della 2° rata.

Cosa sapere sulla Rottamazione Quater e la scadenza al 30

La Rottamazione Quater ha una scadenza specifica, il 30 novembre 2025. Soltanto due anni fa, nel 2023, il dovuto corrispondeva al 10% dell’importo complessivo, successivamente quel valore si è ridotto al 2% di interessi (annui).

Nelle cartelle esattoriali va posta una differenza tra i debiti da saldare, sia di natura tributaria che amministrativa. Per le prime le multe potranno essere prive di aggio e/o sanzioni.

La normativa in vigore ammette fino a 5 giorni lavorativi di tolleranza, che per quest’anno si concluderà a martedì 9 dicembre per il ponte dell’Immacolata.

Per chi volesse visualizzare gli importi da dover saldare, potrà farlo attraverso la propria area riservata e compilando e scaricando i moduli appositi. Gli intermediari fiscali invece, devono dover utilizzare Entratel, oppure sfruttando il form online e allegare il documento di identità.

Come saldare le rate

Niente limiti sulle possibilità di pagamento che sono svariate, dagli ATM convenzionati agli sportelli delle Poste Italiane, dai servizi PSP a qualunque sistema informatico appartenente al circuito di pagoPa, dall’applicazione mobile Equiclick all’Agenzia delle Entrate (in questo caso occorrerà un appuntamento).

Attenzione alle rate e al rispetto dei tempi per poter saldare, dato che il rischio è quello di decadere immediatamente dalla definizione agevolata (sia in caso di completa omissione del pagamento ma anche parziale).

Sempre in tema di Rottamazione (ma non Quater), il Governo ha previsto per l’anno prossimo la rateizzazione quinquies, estesa fino a 9 anni e con un massimo di 54 rate per bimestre e di ugual importo.