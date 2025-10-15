La nuova Rottamazione Quinquies potrebbe presentarsi più malleabile per chi presenta reali difficoltà, ma allo stesso tempo invaricabile.

Il Governo è al lavoro sulla Rottamazione Quinquies, visto che l’uscita è agli sgoccioli occorre lavorare su una manovra finanziaria realmente sostenibile. L’ultimo Bilancio riporta un budget complessivo (per l’intero arco dei 3 anni), di 3 miliardi di euro.

Per evitare uscite spropositate i tecnici vorrebbero applicare dei paletti significativi, limitando di fatto la platea di beneficiari. Una potenziale idea sarebbe quella di rendere accessibile la Definizione Agevolata soltanto a chi ha ricevuto un avviso bonario dopo aver dichiarato quanto incassato, ma con annesse difficoltà a saldare il debito.

Rottamazione Quinquies riservata a “pochi eletti”

La Rottamazione Quinquies dovrebbe esser confermata in 9 anni e 108 rate totali, ma ora il fisco vuol limitare l’accesso soltanto a chi ha avuto reali difficoltà economiche, pur avendo dichiarato il reddito realmente percepito.

Si specifica che la misura può esser valida sia nel caso in cui il debito faccia capo all’IVA, ma anche per quel che riguarda le tasse dirette. In questo modo si riuscirebbe a garantire una miglior sostenibilità alle casse pubbliche, sempre più “sofferenti”.

Nel caso specifico potrebbero nascere due tipologie di controlli, da un lato i pagamenti delle tasse dovute ma mai onorate e né riportate nell’F24, e dall’altro aspetto i monitoraggi ordinari sulle agevolazioni realmente spettanti o oppure no (in questo caso si pagherebbe una sanzione, oltre che l’obbligo di restituire di quanto goduto impropriamente).

Una misura inclusiva

La Rottamazione Quinquies non vuol essere prettamente esclusiva, bensì inclusiva e selettiva (coinvolgendo realmente i debitori in difficoltà economica). A tal proposito si sta valutando l’idea di abolire l’obbligo di anticipare una parte del denaro per rientrare nella Definizione (nelle scorse edizioni l’onere ammontava al 10% rispetto al totale).

Un’altra differenza – più acconsenziente per i contribuenti sofferenti – è la possibilità di poter decadere dalla misura soltanto se non sono state pagate 2 o più rate (mentre nella scorsa misura era sufficiente saltarne una sola).

Per evitare gli errori scorsi, con una perdita media del 58% di mancato recupero del credito, la nuova Rottamazione Quinquies potrebbe prevedere dei controlli mirati e intensificati così da poter prevenire potenziali danni.