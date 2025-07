Continua il percorso della rottamazione quinquies: tutte le ultime novità tra la bozza in discussione, i nuovi paletti contributivi e i tempi di adozione

Continua il lunghissimo iter di approvazione della cosiddetta “rottamazione quinquies“, tra gli assoluti cavalli di battaglia della Lega e che mirerebbe a dare – esattamente come le precedenti – respiro a tutti quei contribuenti che hanno un debito nei confronti del Fisco e che non riescono a sanarlo per via di una qualche personale difficoltà economica momentanea; tutto con il duplice obbiettivo di ridurre anche quell’enorme carico da oltre mille miliardi di euro che staziona nei magazzini dell’Agenzia delle Entrate.

Quanto ci costano i dazi Trump/ Ecco gli effetti sui Paesi europei: dall'Italia alla Germania

Partendo dal principio, è bene ricordare che secondo le indiscrezioni che abbiamo a disposizione in questo momento, la rottamazione quinquies dovrebbe essere una versione più soft dell’appena conclusa quater: l’idea è quella di concedere maggiore tempo al contribuente per sanare la sua posizione, con vincoli meno stringenti dal punto di vista delle mancate rate e – al contempo – con paletti più precisi per evitare i “furbetti” inadempienti che non intendono sanare veramente il loro debito.

Bonus nido 2025/ Vicini alla scadenza: come non perder il benefit

L’ultima bozza della rottamazione quinquies, infatti, ipotizza di estendere la rateizzazione del debito a 120 rate (nella quater sono 18) distribuite equamente nell’arco dei 10 anni successivi alla richiesta, tutto – esattamente come avviene per le altre rottamazioni e sanatorie – con il Fisco che accetta di rinunciare a interessi, sanzioni e more; mentre l’altra importante novità riguarda la decadenza del beneficio che scatta solo dopo il mancato pagamento di 8 rate (invece delle cinque attuali).

Dubbi, incognite e certezze sulla rottamazione quinquies: l’entrata in vigore potrebbe slittare fino al 2026

Tornando alle ultime novità, come dicevamo già in apertura attualmente il futuro della rottamazione quinquies resta incerto con la proposta di legge che sta percorrendo il suo normale iter parlamentare e numerose incognite ad accompagnarla: la prima – e certamente più significativa – è quella relativa alla copertura finanziaria con la certezza che in questo 2025 i fondi siano pressoché introvabili e le ipotesi che confermano sembrano propendere per un’adozione della rottamazione quinquies nella Legge di Bilancio 2026.

Incentivi autoimpiego/ Ora è Decreto: ecco come aiuterà i Neet

Similmente, restano anche incerti gli eventuali debiti per i quali si potrebbe richiedere la rottamazione quinquies perché al di là del periodo di validità – esteso di un ulteriore anno rispetto alla quater, fino a quelli maturati entro il 31 dicembre del 2023 -, restano i dubbi sull’entità massima e minima del debito rottamabile e sulle modalità di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle difficoltà economiche che il contribuente sta attraversando, utile per evitare che la misura venga richiesta anche dai debitori “furbetti”.