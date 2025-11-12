Rottamazione Quinquies con rateizzazione più lunga a 9 anni, ma lo strumento non è per tutti.

La Rottamazione Quinquies è una misura che mira ad agevolare e migliorare i rapporti tra i contribuenti e il fisco. Nella Manovra del 2026 si prospetta un aiuto con un’estensione della rateizzazione fino a 9 anni.

Potranno aderire soltanto alcuni contribuenti, e per i debiti inerenti al 1° gennaio del 2000 e fino al 31 dicembre del 2023. Rientreranno tra le cartelle ammissibili quelle la cui Amministrazione ha emesso degli “avvisi bonari”.

SCUOLA/ “Sostegno alle paritarie, il ‘buono’ non basta: un’altra soluzione c’è e va percorsa”

Come funziona la Rottamazione Quinquies?

La Rottamazione Quinquies permette di poter regolarizzare la propria posizione fiscale senza dover affrontare costi ingenti legati al recupero del credito oppure alle multe.

Per aderirvi la possibilità è rivolta ad un numero specifico di beneficiari (dovrebbero essere circa 16 milioni). Matteo Salvini, viceministro del Consiglio, ha specificato che la misura esclude sia chi ha già richiesto la Rottamazione Quater ma soprattutto chi ha omesso l’invio della dichiarazione dei redditi.

BORSA ITALIANA TORNA AI LIVELLI DEL 2001/ Perché Piazza Affari sale mentre industria e redditi arrancano?

Il sistema attualmente prevede il pagamento della rateizzazione ogni due mesi (con la prima tranche da saldare il 30 aprile del 2026), e fino ad un massimo di 9 anni. L’istanza va richiesta dal richiedente direttamente telematicamente.

Si tratta di una misura utile sia per il fisco, che potrà introitare i debiti mancati, sia per i contribuenti che potranno godere di un importo più contenuto e diluito nel tempo.

Attenzione ai termini di decadenza

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha spiegato che gli emendamenti sono in corso d’opera, e di conseguenza oggi sarebbe impossibile darne una versione definitiva.

REFERENDUM GIUSTIZIA/ Violante: la vera separazione (che manca) è quella tra pm e giornalisti

Tuttavia, rispetto alla precedente manovra, la nuova Rottamazione Quinquies dovrebbe esser più tollerante: un minimo di 2 rate non pagate prima di far scattare la decadenza, e forse nessun acconto iniziale per aderire (o al massimo una cifra irrisoria, di circa 100€).

Dal Governo giunge però una nota, i debiti più contenuti (inferiori a 5.000€), potrebbero prevedere delle condizioni differenti, ad un esempio un periodo di rateizzazione minima.

La critica dalla Corte dei Conti

Dalla Corte dei Conti arriva una critica – probabilmente dinnanzi a quanto detto da Salvini – sulla scelta di ampliare i beneficiari della Rottamazione. La misura nasce per aiutare i cittadini in reali difficoltà economiche, e non ad incentivare gli inadempimenti con strumenti agevolativi.

Salvini aveva pensato infatti, di includere anche coloro che sono oggetto di accertamenti fiscali, così da incentivarli a regolarizzare la posizione in modo bonario.