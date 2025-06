Prosegue la partita della Rottamazione quinquies – spesso citata come “pace fiscale 2025” – fortemente voluta dalla Lega e dal suo segretario Matteo Salvini, e pensata per dare una boccata d’aria fresca a tutti i piccoli debitori che hanno pendenze con l’Agenzia delle Entrate legate a momenti di difficoltà economica, limitata a debiti tali da non poter far pensare a un effettivo intento di evadere il fisco: un testo complesso e rimandato più volte a causa della ferma contrarietà dell’opposizione, che crede che la Rottamazione quinquies sarà solamente un favore agli evasori; mentre, nel frattempo, sembra che le discussioni ufficiali stiano andando avanti serratissime.

Bonus centri estivi 2025/ Fino al 100% di rimborso: come funziona?

Di fatto, per ora – tra promesse, voci di corridoio e proclami – non è ancora certo quando effettivamente si discuterà e approverà la Rottamazione quinquies, con le ultimissime indiscrezioni riportate da alcuni quotidiani che sembrano indicare l’autunno del 2025 come possibile momento per la calendarizzazione: se così non fosse, possiamo immaginare che la pace fiscale di Salvini potrebbe tornare con ancor più vigore all’interno della prossima Legge di Bilancio, con il tempo utile nel mentre per definire tutti i dettagli operativi e applicativi della misura.

730 Detrazioni spese scolastiche/ Ripartizione tra genitori e tetto massimo

Cos’è e come funzionerebbe la Rottamazione quinquies: tutto quello che sappiamo

Seppur le cose, da qui all’effettiva approvazione della Rottamazione quinquies, potrebbero ancora cambiare leggermente, nel frattempo possiamo già anticiparvi quelli che dovrebbero essere i pilastri della proposta leghista: l’idea sarebbe quella di sbloccare circa 130 miliardi di euro di carichi pendenti relativi a piccoli (o medio-piccoli) debiti contratti da contribuenti che non sono riusciti a pagare quanto avrebbero dovuto al fisco; e mentre è già certo che la misura sarà limitata solamente a questa casistica, per ora non sappiamo se saranno effettivamente previsti limiti nei debiti rottamabili.

Fondo Nuove Competenze 2025/ 3° Edizione con nuove risorse: ecco il totale

Il punto focale della Rottamazione quinquies è permettere al contribuente di ripagare il suo debito senza doversi sobbarcare anche i costi delle sanzioni e delle more, che verrebbero esclusi dal debito rottamato: al cittadino che sceglie la Rottamazione quinquies saranno concessi fino a un massimo di 10 anni (ovvero 120 differenti rate identiche) per ripagare il suo debito, senza versamenti iniziali e con il limite di otto possibili rate omesse – non necessariamente consecutive – prima di veder decadere la rateizzazione; il tutto includendo tutti i debiti maturati tra il 2000 e il 2023.